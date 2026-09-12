逛市集不夠看！南投武德殿8周8種玩法 寶可夢、陀螺、寵物野餐全來了

南投文化園區武德殿不只逛市集，還能玩城市尋寶！「2026南投武德市集」第二階段12日起登場，連續8周推出不同主題，並以「武虎丸在哪裡」集章遊程串聯稅務出張所、藍田書院及竹藝博物館，邀民眾邊逛市集、玩遊戲，邊認識南投市歷史文化。

「2026南投武德市集」今天在南投文化園區舉行開幕活動，以「武德製造－南投風土、製造好物」為主軸，活動持續至11月1日，每周六、日推出不同內容，集結在地創生、手作工藝、農特產品及特色品牌，每周約有30家業者參與。

南投縣文化局表示，今年活動不只強調市集消費，更希望將武德殿周邊的文化場域串聯起來，推出「南投景點集章趣－武虎丸在哪裡」，以武德殿為起點，延伸至稅務出張所、藍田書院及竹藝博物館，民眾依指引尋找「武虎丸」，到指定景點拍照打卡、完成任務，集滿指定點數即可兌換每日限量好禮。

文化局表示，透過集章遊程，民眾不必只停留在市集內，也能走進南投市街區，從歷史建築與文化館舍認識城市發展留下的記憶，讓假日市集進一步結合文化漫遊。

8周活動也各有不同玩法，主題從懷舊、中秋、動漫、散策、野餐一路延伸到潮流，規劃以米換香、中秋剝柚、戰鬥陀螺、寶可夢卡牌、野生動物教育、寵物野餐及隨機舞蹈等活動，另有歌唱、攝影、舞蹈競賽、親子DIY及藝文表演，讓民眾每周末都有不同體驗。

消費方面，活動推出「武德集章趣」，民眾消費滿100元即可集1章，集滿5章可參加紅包抽獎；另有每日限量100張的「武德券」，民眾以50元購買100元面額武德券，符合指定消費條件即可折抵，藉此鼓勵民眾支持在地品牌。

南投武德市集活動時間為每周六、日上午10時至下午4時，歡迎民眾到武德殿逛市集、玩遊戲、做DIY、看表演，再沿著文化漫遊路線走訪歷史場域，體驗南投城市文化與地方生活。

南投武德市集推出「武虎丸在哪裡」城市尋寶活動，串聯武德殿、稅務出張所、藍田書院及竹藝博物館。圖／南投縣政府提供

武德市集集結南投在地創生、手作工藝、農特產品及特色品牌，每周約有30家業者參與。圖／南投縣政府提供