台南麻豆文旦文旦節 邀全台民眾感受文旦鮮甜味

台南市府農業局與麻豆農會今天在麻豆柚兒園舉辦麻豆文旦節活動，宣告麻豆文旦產季到來。邀請在地柚農展售道地麻豆文旦供消費者選購，感受麻豆文旦鮮甜滋味，呼籲全國民眾把握盛產季，來麻豆買好柚，支持在地優質農產。

現場邀集近30攤文旦展售攤位，民眾可一次選購各式優質文旦，也規畫精彩舞台表演及手作DIY體驗，增添活動趣味與互動。

市長黃偉哲表示，舉辦麻豆文旦節不僅是推廣台南優質農產品，更是展現台南農業品牌及地方特色重要平台。產地展售、特色農產展示及系列推廣活動提升麻豆文旦品牌知名度與市場能見度，讓消費者從認識產品進一步走進「認識產地」，吸引更多民眾到麻豆採購優質文旦、體驗地方風土，進而帶動農產消費、觀光旅遊及地方商機，讓文旦產業成為推動地方發展的重要力量。

農業局長馮祥勇指出，台南是全台文旦最大產區，種植面積約1080公頃占約28%，麻豆區更是全國知名產區。麻豆文旦肉質細緻、汁多味甜，在地柚農多年栽培與用心管理，建立優良產地口碑與品牌形象。期盼麻豆文旦節讓更多民眾走進麻豆、認識麻豆、消費在麻豆，將節慶活動人潮轉化為地方產業發展動能。

台南麻豆文旦開始盛產，市府農會辦文旦節邀農民展售促銷在地名產。圖／農業局提供

台南麻豆文旦開始盛產，市府農會辦文旦節邀農民展售促銷在地名產。圖／農業局提供

台南麻豆文旦開始盛產，市府農會辦文旦節邀農民展售促銷在地名產。圖／農業局提供

台南麻豆文旦開始盛產，市府農會辦文旦節邀農民展售促銷在地名產。圖／農業局提供

台南麻豆文旦開始盛產，市府農會辦文旦節邀農民展售促銷在地名產。圖／農業局提供

台南麻豆文旦開始盛產，市府農會辦文旦節邀農民展售促銷在地名產。圖／農業局提供

台南麻豆文旦開始盛產，市府農會辦文旦節邀農民展售促銷在地名產。圖／農業局提供