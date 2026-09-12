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黃偉哲「鐵人行程」再現！早上熊本災區送果汁 下午已在台南趕行程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲出席在市立圖書館新總館辦理的「山上芭樂產業文化活動」，親臨現場，將限量芭樂冰沙歡樂送給現場民眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席在市立圖書館新總館辦理的「山上芭樂產業文化活動」，親臨現場，將限量芭樂冰沙歡樂送給現場民眾。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲任期剩下3個多月，仍展現「鐵人行程」，昨天下午搭機晚間抵達熊本，今天上午赴熊本地震災區送上台南水果冰沙、拜會熊本縣知事及友誼城市首長，接著搭乘中華航空CI199班機，上午11時50分自熊本起飛、下午1時30分抵達高雄，隨即趕回台南，接連出席南區四鯤鯓紅樹林水上市集及山上芭樂產業文化活動，展現「一日跨國、返台連趕行程」的拚勁。

黃偉哲昨日下午3時55分搭乘台灣虎航班機，自台南前往熊本，晚間7時抵達熊本。熊本日前發生地震，牽動台南市民的心，黃偉哲今天上午親赴熊本縣宇城地域，代表台南市民向災區送上關懷。

市府攜手「台灣祭」團隊，以移動餐車巡迴宇土市、宇城市及美里町，免費提供以台南水果製作的現打果汁，慰勞災區民眾及投入復原工作的工作人員。熊本近日仍處高溫，災區民眾喝下冰涼果汁後，不少人露出笑容，「透過一杯飲品、一份問候，傳遞兩座城市共同面對困難、攜手前行的力量」。

黃偉哲表示，面對天然災害，城市之間最珍貴的就是彼此扶持、互相鼓勵。2025年3月，台南市與熊本縣宇城地域的宇土市、宇城市、美里町正式締結友誼市，雙方持續推動文化、經貿交流，也在彼此遭遇困難時展現跨越國境的情誼。

黃偉哲指出，2025年台南遭逢丹娜絲颱風侵襲時，宇城地域第一時間表達慰問並提供協助，這份來自熊本朋友的關懷，台南市民一直銘記於心。此次熊本地震發生後，台南市也立即啟動地震支援募款，希望在熊本需要支持的時刻，將台南人的祝福送到第一線。

黃偉哲上午完成熊本行程後，隨即搭機返台，下午趕回台南參加南區區公所主辦的「2026四鯤鯓紅樹林水上市集」，親自走逛市集並與民眾互動。活動結合紅樹林生態、養蚵產業、特色市集及親子水樂園，規畫水陸雙軌體驗。

黃偉哲致詞時也提到，昨天前往熊本慰問地震災民，台南許多市民慷慨捐款，他代表市府將這份愛心與慰問帶到熊本，並致贈以台南芒果、鳳梨製作的果汁；今天上午也拜會熊本知事及友誼城市市長，推廣台南農產與兩地友誼。

黃偉哲表示，熊本民眾對台南水果製作的果汁反應熱烈，讓他感受到台南農產的魅力，今天趕回來到四鯤鯓與大家同樂，希望大小朋友不用出國，也能享受愉快假日。

黃偉哲也趕至永康台南市立圖書館新總館，出席山上區農會舉辦的「山上芭樂產業文化活動」，親自為民眾送上限量芭樂冰沙，也到攤位為農民加油。

黃偉哲表示，永康人口超過23萬、消費能力強，山上區農會把產業活動帶進永康，可讓產地優質農產品直接與消費市場接軌，讓更多民眾認識山上芭樂，以消費行動支持在地農產。

他也再次提到上午的熊本行程，表示這次特別準備台南鳳梨、芒果冰沙分享給熊本民眾，受到熱烈歡迎，展現台南水果魅力，也希望未來能讓更多日本消費者認識山上芭樂。

黃偉哲從日本熊本返台後連趕兩場台南公開行程，從跨國慰問災區、推廣台南水果，到地方產業及觀光活動，距離市長任期屆滿僅剩3個多月，仍把握每分每秒，還有如施展分身術「跑透透」。

台南市長黃偉哲下午出現在南區「四鯤鯓紅樹林水上市集」。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲下午出現在南區「四鯤鯓紅樹林水上市集」。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天上午到熊本縣宇城地域，攜手「台灣祭」團隊，以移動餐車巡迴宇土市、宇城市及美里町，免費提供冰涼的現打台南水果汁給災區民眾以及參與復原行動的工作人員。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天上午到熊本縣宇城地域，攜手「台灣祭」團隊，以移動餐車巡迴宇土市、宇城市及美里町，免費提供冰涼的現打台南水果汁給災區民眾以及參與復原行動的工作人員。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天上午到熊本縣宇城地域，攜手「台灣祭」團隊，以移動餐車巡迴宇土市、宇城市及美里町，免費提供冰涼的現打台南水果汁給災區民眾以及參與復原行動的工作人員。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天上午到熊本縣宇城地域，攜手「台灣祭」團隊，以移動餐車巡迴宇土市、宇城市及美里町，免費提供冰涼的現打台南水果汁給災區民眾以及參與復原行動的工作人員。圖／台南市政府提供

黃偉哲 熊本 行程

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