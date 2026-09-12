黃偉哲「鐵人行程」再現！早上熊本災區送果汁 下午已在台南趕行程
台南市長黃偉哲任期剩下3個多月，仍展現「鐵人行程」，昨天下午搭機晚間抵達熊本，今天上午赴熊本地震災區送上台南水果冰沙、拜會熊本縣知事及友誼城市首長，接著搭乘中華航空CI199班機，上午11時50分自熊本起飛、下午1時30分抵達高雄，隨即趕回台南，接連出席南區四鯤鯓紅樹林水上市集及山上芭樂產業文化活動，展現「一日跨國、返台連趕行程」的拚勁。
黃偉哲昨日下午3時55分搭乘台灣虎航班機，自台南前往熊本，晚間7時抵達熊本。熊本日前發生地震，牽動台南市民的心，黃偉哲今天上午親赴熊本縣宇城地域，代表台南市民向災區送上關懷。
市府攜手「台灣祭」團隊，以移動餐車巡迴宇土市、宇城市及美里町，免費提供以台南水果製作的現打果汁，慰勞災區民眾及投入復原工作的工作人員。熊本近日仍處高溫，災區民眾喝下冰涼果汁後，不少人露出笑容，「透過一杯飲品、一份問候，傳遞兩座城市共同面對困難、攜手前行的力量」。
黃偉哲表示，面對天然災害，城市之間最珍貴的就是彼此扶持、互相鼓勵。2025年3月，台南市與熊本縣宇城地域的宇土市、宇城市、美里町正式締結友誼市，雙方持續推動文化、經貿交流，也在彼此遭遇困難時展現跨越國境的情誼。
黃偉哲指出，2025年台南遭逢丹娜絲颱風侵襲時，宇城地域第一時間表達慰問並提供協助，這份來自熊本朋友的關懷，台南市民一直銘記於心。此次熊本地震發生後，台南市也立即啟動地震支援募款，希望在熊本需要支持的時刻，將台南人的祝福送到第一線。
黃偉哲上午完成熊本行程後，隨即搭機返台，下午趕回台南參加南區區公所主辦的「2026四鯤鯓紅樹林水上市集」，親自走逛市集並與民眾互動。活動結合紅樹林生態、養蚵產業、特色市集及親子水樂園，規畫水陸雙軌體驗。
黃偉哲致詞時也提到，昨天前往熊本慰問地震災民，台南許多市民慷慨捐款，他代表市府將這份愛心與慰問帶到熊本，並致贈以台南芒果、鳳梨製作的果汁；今天上午也拜會熊本知事及友誼城市市長，推廣台南農產與兩地友誼。
黃偉哲表示，熊本民眾對台南水果製作的果汁反應熱烈，讓他感受到台南農產的魅力，今天趕回來到四鯤鯓與大家同樂，希望大小朋友不用出國，也能享受愉快假日。
黃偉哲也趕至永康台南市立圖書館新總館，出席山上區農會舉辦的「山上芭樂產業文化活動」，親自為民眾送上限量芭樂冰沙，也到攤位為農民加油。
黃偉哲表示，永康人口超過23萬、消費能力強，山上區農會把產業活動帶進永康，可讓產地優質農產品直接與消費市場接軌，讓更多民眾認識山上芭樂，以消費行動支持在地農產。
他也再次提到上午的熊本行程，表示這次特別準備台南鳳梨、芒果冰沙分享給熊本民眾，受到熱烈歡迎，展現台南水果魅力，也希望未來能讓更多日本消費者認識山上芭樂。
黃偉哲從日本熊本返台後連趕兩場台南公開行程，從跨國慰問災區、推廣台南水果，到地方產業及觀光活動，距離市長任期屆滿僅剩3個多月，仍把握每分每秒，還有如施展分身術「跑透透」。
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