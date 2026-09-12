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嘉義市慈濟宮振裕堂108年堂慶 修護8幅百年家將圖重現「家將窟」記憶

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將迎來108周年，今天展示8幅百年家將圖修護成果，重現「家將窟」記憶。圖／嘉義市政府提供
嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將迎來108周年，今天展示8幅百年家將圖修護成果，重現「家將窟」記憶。圖／嘉義市政府提供

嘉義慈濟宮駕前如意振裕堂八家將今年走過108年，今天舉行堂慶，現場也揭開「慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖」修護成果。8幅創作於1919年至1949年間的家將圖，歷經調查、考證及專業修護後重現原貌，讓嘉義曾有「家將窟」的地方信仰文化，再度被看見。

文化局長謝育哲表示，慈濟宮如意振裕堂現存8幅日治時期八家將圖包括文差、甘將軍、柳將軍、謝將軍、范將軍、春大神、夏大神及冬大神，長年懸掛於廟內，受時間及環境影響，出現裂痕、缺損、水漬情況，經文物普查2023年指定為一般古物，確認其文化資產價值。

古物修護由雲林科技大學副教授林煥盛團隊執行，從顏料檢測、清潔、裝裱解體，到修補、全色及重新裝裱，透過XRF顏料檢測、溶劑點測及固色測試等方式，掌握文物材料特性，修護過程發現早期家將特殊配置，春大神手持火盆、夏大神手持花籃，與現今家將圖配置不同。

林煥盛表示，家將圖名稱、法器與慈濟宮早期面師傳承也有所關聯，呈現嘉義地方信仰發展獨特脈絡，古物珍貴之處在於承載地方生活、信仰與文化記憶，透過普查、研究及修護，過去容易被忽略的歷史資訊重新浮現，也為嘉義「家將窟」留下重要見證。

文化局表示，修護完成後，雲科大團隊針對慈濟宮保存環境進行溫濕度監測，提出改善建議，未來8幅八家將圖仍由廟方保存，持續監測環境及日常管理，延續這批百年文物的修護成果，適逢堂慶之際完成百年八家將圖修護，是嘉義地方家將文化發展的重要見證。

嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將迎來108周年，今天展示8幅百年家將圖修護成果，重現「家將窟」記憶。圖／嘉義市政府提供
嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將迎來108周年，今天展示8幅百年家將圖修護成果，重現「家將窟」記憶。圖／嘉義市政府提供

嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將迎來108周年，今天展示8幅百年家將圖修護成果，重現「家將窟」記憶。圖／嘉義市政府提供
嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將迎來108周年，今天展示8幅百年家將圖修護成果，重現「家將窟」記憶。圖／嘉義市政府提供

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嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將迎來108周年，今天展示8幅百年家將圖修護成果，重現「家將窟」記憶。圖／嘉義市政府提供

慈濟 嘉義 日治時期

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