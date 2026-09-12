全台第一家全程低溫精米 雲林東遠糧業斥資1.5億升級

雲林縣二崙鄉東遠糧業斥資1.5億元，從瑞士、日本引進頂尖精米設備，打造全台業界首創「全製程低溫減菌精米」產線，今天舉行啟用典禮，該產線通過FSSC 22000國際食品安全管理系統驗證，東遠也成為台灣首家取得此項驗證的精米企業，農業部次長胡忠一到場見證，盼透過產官合作，推動台灣稻米產業邁向智慧化、精緻化。

今啟用典禮由東遠董事長李元豪、總經理廖慧珠、執行長李尚謙主持，農業部次長胡忠一、農糧署長姚士源、立委劉建國等人出席。

李尚謙表示，原有碾米廠占地近1公頃，總倉儲容量約3.5萬噸，傳統製程雖能將原料以低溫15度儲存，但進入加工階段後，仍多暴露在常溫甚至高溫環境，容易造成稻米脂肪酸敗、水分流失，造成風味劣化及細菌滋生等問題。

他說，東遠從2年前開始投入研發，在農業部補助5千萬元下引進瑞士、日本精密加工設備，斥資1.5億元打造新產線，希望從稻穀進廠到精米完成，全程維持低溫環境，提升米質及食品安全，新產線除確保製程溫度一致，並導入智慧化設備，可自動校正、自動調整碾米參數，甚至依照客戶需求精準控制稻米白度，讓品質不再受到季節及氣候變化影響。

李尚謙指出，原廠房每天可生產約100噸精米，導入新設備後，產能可達到每日200噸規模。他表示，這套全製程低溫減菌精米技術同時通過FSSC 22000國際食品安全管理系統驗證，是台灣首家取得此項驗證的精米企業。

胡忠一表示，去年全台稻作面積約23萬3800公頃，其中雲林約3萬4700公頃，二崙更是雲林重要稻米產區。此次東遠投入億元資金引進國際設備，將傳統機械加工進一步升級為AI智慧化，打造現代化智慧碾米廠示範標竿，期待透過產官合作，讓台灣農業發展再向前跨出一大步。

劉建國表示，東遠取得國際食品安全驗證，是台灣及雲林之光，肯定企業導入新設備、提升加工技術，不僅能推升農業產值，也能成為稻農後盾。

雲林縣二崙鄉東遠糧業斥資1.5億元，從瑞士、日本引進頂尖精米設備，打造全台業界首創「全製程低溫減菌精米」產線，今天舉行啟用典禮。記者陳雅玲／攝影