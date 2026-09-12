黃偉哲赴日本熊本宇城地域 關心震災影響

日本熊本縣7月強震，台南市長黃偉哲今天到熊本宇城地域，關心受創嚴重的宇城地域宇土市、宇城市及美里町，更送上冰涼現打台南果汁給災區民眾及參與復原行動工作人員打氣。

根據台南市政府發布新聞稿，黃偉哲在宇城地域送上關懷，南市府也攜手「台灣祭」團隊，以移動餐車巡迴宇土市、宇城市及美里町。

黃偉哲說，城市間最珍貴就是彼此扶持鼓勵，台南和宇土市、宇城市與美里町去年締結友誼市，雙方持續推動文化與經貿交流，更在遭遇困難時展現跨越國境情誼。

他說，台南去年遭逢颱風丹娜絲侵襲，宇城地域第一時間表達慰問及提供協助；熊本地震發生後，台南也立即啟動支援募款，送台南人祝福到第一線。

南市府表示，目前熊本持續推動災後復原工作，避難人數逐步下降，政府也積極協助居民返回家園，提供更完善安置措施，而宇土市、宇城市及美里町仍有部分民眾暫居避難場所。