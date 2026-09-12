雲嘉南占全台酪梨產量近6成 台南農民傅鏡州摘評鑑冠軍

台灣酪梨產業持續成長，嘉義農業試驗分所今天舉辦酪梨評鑑頒獎典禮，今年比賽吸引雲嘉南地區32組農民參賽，經專家依酪梨果實外觀、質地、風味口感及乾物重等項目評選，冠軍由台南市山上區農友傅鏡州脫穎而出，另也頒發輔導有功獎肯定農會輔助酪梨產業。

嘉義農業試驗分所酪梨評鑑共有32組農友參賽，由來自台南市山上區傅鏡州奪得冠軍；嘉義縣中埔鄉翁茂聰及竹崎鄉蘇啟明獲得亞軍；台南市官田區陳永義、曾福德及嘉義縣竹崎鄉蔡慶堂則榮獲季軍，另有10位農民獲頒優等獎。

嘉義農業試驗分所表示，獲獎農民皆通過產銷履歷或有機驗證，近年健康飲食風氣盛行，國內酪梨需求增加，栽培面積也持續擴大，競爭力提升，2025年全國酪梨栽培面積2795公頃，其中雲林、嘉義及台南約1669公頃，占全國近6成，是國內重要產區。

嘉義農業試驗分所指出，隨著酪梨產業發展，栽培品種日益多元，消費者對不同品種的特色與品質差異較難辨識，希望透過評鑑比賽，引導農友自生產端把關安全與品質，建立品種適地、適期的採收及分級標準，凝聚產業共識，提升市場競爭力，實現產銷共好與永續發展。

此外，嘉義農業試驗分所也頒發輔導有功獎，肯定嘉義縣竹崎地區農會、中埔鄉農會、水上鄉農會及台南市山上區農會、官田區農會，表彰其長期協助農友推動安全用藥及產銷履歷制度，並積極提升果品品質與市場競爭力，對促進酪梨產業發展貢獻卓著。

嘉義農業試驗分所今天舉辦酪梨評鑑頒獎活動，台南市山上區農民傅鏡州奪冠。圖／嘉義農業試驗分所提供