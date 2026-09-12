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明華園到嘉義新港開鑼 孫翠鳳領銜「紅塵菩提」吸引千人到場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
明華園戲劇總團昨晚到嘉義縣新港鄉演出經典傳奇大戲「紅塵菩提」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，吸引上千人齊聚看戲。圖／台塑企業提供
明華園戲劇總團昨晚到嘉義縣新港鄉演出經典傳奇大戲「紅塵菩提」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，吸引上千人齊聚看戲。圖／台塑企業提供

秋夜涼風中，明華園戲劇總團昨晚到嘉義縣新港鄉熱鬧開鑼，小生孫翠鳳領銜演出經典大戲「紅塵菩提」，活動經費由台塑企業贊助，鑼鼓聲、唱腔與舞台燈光交織，吸引上千人齊聚觀賞，帶動周邊市集及義賣活動，公益所得全數捐給新港鄉扶緣服務協會。

台塑企業介紹，「紅塵菩提」以宋朝皇位鬩牆為背景，描述靈隱寺高僧濟顛和尚運用機智化解危機，將迷途的羔羊一步步帶回正途，寓意迷途的人重新找回人生方向，劇情從權勢爭奪延伸至人性的貪婪、慾望與親情，帶出「功名繁華轉眼空，人生唯有情義真」省思。

台塑企業表示，自2011年推動「台灣特色文化發展計畫」，連續16年累計投入1.2億元，持續支持歌仔戲、兒童劇及布袋戲等團體下鄉演出，截至2025年已演出431場，累計觀賞人次超過42萬人，希望讓傳統戲曲走進各地社區，讓更多民眾有機會親近傳統藝術。

除了歌仔戲演出，活動下午5時就提前暖場，現場安排公益義賣、青銀創藝市集、在地農產品推廣及發票捐贈等活動，許多民眾逛市集、買好物，募集超過2萬5000張愛心發票，連同義賣所得及台塑企業捐款8萬8000元，全數由新港鄉扶緣服務協會作為關懷弱勢使用。

台塑企業將當日義賣所得及愛心發票全數捐出，另外再捐贈8萬8000元給新港鄉扶緣服務協會。圖／台塑企業提供
台塑企業將當日義賣所得及愛心發票全數捐出，另外再捐贈8萬8000元給新港鄉扶緣服務協會。圖／台塑企業提供

明華園戲劇總團昨晚到嘉義縣新港鄉演出經典傳奇大戲「紅塵菩提」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，吸引上千人齊聚看戲。圖／台塑企業提供
明華園戲劇總團昨晚到嘉義縣新港鄉演出經典傳奇大戲「紅塵菩提」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，吸引上千人齊聚看戲。圖／台塑企業提供

明華園 嘉義 孫翠鳳

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