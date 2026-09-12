斗六文旦減產2至3成 產地熱銷賣逾8成今明展售想買要快

中秋節將至，斗六文旦今年受氣候影響減產2至3成，市場買氣明顯升溫，產地價格每台斤約110元至120元，甜度更高的精品文旦價格更好。斗六市公所今天起一連2天在膨鼠森林公園舉辦文旦節，現場柚農展售新鮮文旦，農業處表示，今年銷售狀況很好，多數已經賣得差不多，展售現場僅剩少量存貨。

雲林縣府農業處代理處長蔡耿宇表示，今年斗六文旦整體品質很好，甜度及風味都受到市場肯定，雖然受到氣候影響產量減少約2至3成，但也因此帶動市場買氣，產地價格目前約每台斤110元至120元，甜度更高、品質較佳的精品文旦價格更好。

蔡耿宇說，目前多數果農的文旦已銷售得差不多，果農銷售約8成以上，市場反應相當不錯，民眾若想購買斗六文旦送禮，可把握文旦節活動期間到現場挑選。

斗六市公所今、明兩天上午10時至下午5時，在膨鼠森林公園舉辦「115年斗六文旦節」，除邀集在地柚農展售優質斗六文旦，也安排親子體驗、趣味遊戲、DIY手作、舞台表演及摸彩活動，讓民眾買文旦之餘，也能逛市集、玩遊戲，受天宮媽祖也將駐駕現場，提供鑽轎祈福活動。

雲林郵局也到場服務，民眾購買斗六文旦後，可直接在活動現場辦理郵寄，不必再提著文旦奔波，郵局商城也同步販售斗六文旦，方便民眾送禮。

斗六市長林聖爵表示，希望透過文旦節讓更多民眾認識斗六文旦，歡迎民眾今天、明天到膨鼠森林公園吃文旦、逛活動、玩遊戲、做DIY、抽好禮，以實際行動支持在地果農。

雲林縣斗六市公所今天起一連2天在膨鼠森林公園舉辦文旦節，現場柚農展售新鮮文旦，農業處表示，今年銷售狀況很好，多數已經賣得差不多，展售現場僅剩少量存貨。記者陳雅玲／攝影