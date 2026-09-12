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超美文南里活動中心啟用 黃偉哲拚一里一活動中心「達標加一」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南區「文南里活動中心」整體設計完美融入周邊公園綠意，並符合銀級綠築標準。圖／台南市政府提供
南區「文南里活動中心」整體設計完美融入周邊公園綠意，並符合銀級綠築標準。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲任內拚一里一活動中心「達標加一」，南區「文南里活動中心」今落成啟用，緊鄰著名的「台南健康綠洲公園」，市長黃偉哲表示，活動中心原為待開發地方，環境改造是當地居民多年來的期盼，市府為符合民意與土地活化利用，除興建活動中心外，整體環境徹底優美化，為兼具運動、休憩多功能特色活動中心。

啟用典禮熱鬧歡樂的開場表演中拉開序幕，由副市長姜淋煌代表市長黃偉哲、民政局長李芳林與各界貴賓剪綵，現場在地鄉親踴躍參與，充滿居民入厝喜慶氣氛，共同見證文南里迎向社區發展與優質服務的全新里程碑。

姜淋煌表示，活動中心設置是希望提供居民活動交流的優質公共空間，凝聚社區情感，該場地寬敞，未來將持續規劃舉辦各項活動，市府攜手民代也會爭取資源協助，期盼民眾能踴躍多加使用，讓場館發揮功能，成為社區交流與休閒活動的新據點。

南區區公所表示，該活動中心興建為地上2 層之鋼筋凝土建築。建築總樓地板面積約724.96 平方公尺，一樓有供里民聯誼使用的大禮堂，二樓則設置視聽教室，活動中心整體設計完美融入周邊公園綠意，並配合「台南市低碳城市自治條例」規範，符合銀級綠築標準，建物內部設置有高達887.64 立方公尺的雨水貯集滯洪設施，落實環境永續與基層防災理念。

此外，為提供高齡者、親子及身心障礙朋友更友善便利的活動環境，文南里活動中心全面導入無障礙空間設計，規劃有無障礙電梯1 座、無障礙廁所1 處，以及專用之無障礙汽車與機車停車位。此外，周邊更規畫了充足的停車空間（包含25 輛汽車位與37 輛機車），提升里民前來參加活動與休閒運動的便利性。

南區區長蕭泰華表示，文南里活動中心自2024年2月動工以來，歷經工程團隊的用心打造與各界支持，順利於今年完工並取得使用執照，未來活動中心將作為里民會議，提供各式公務政令宣導活動、民間課程推廣使用以及鄰里鄉親日常聚會等多功能用途，期待能促進社區凝聚力，為在地居民帶來更優質舒適的生活品質。

南區「文南里活動中心」今落成啟用，副市長姜淋煌與各界貴賓剪綵慶賀。圖／台南市政府提供
南區「文南里活動中心」今落成啟用，副市長姜淋煌與各界貴賓剪綵慶賀。圖／台南市政府提供

南區「文南里活動中心」整體設計完美融入周邊公園綠意，並符合銀級綠築標準。圖／台南市政府提供
南區「文南里活動中心」整體設計完美融入周邊公園綠意，並符合銀級綠築標準。圖／台南市政府提供

南區「文南里活動中心」活動中心一樓有供里民聯誼使用的大禮堂，二樓則設置視廳教室。。圖／台南市政府提供
南區「文南里活動中心」活動中心一樓有供里民聯誼使用的大禮堂，二樓則設置視廳教室。。圖／台南市政府提供

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