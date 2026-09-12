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永康人久等了！斥資2.1億「永康區全民運動館」進度曝

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康全民運動館外觀示意圖。圖／台南市體育局提供
永康全民運動館外觀示意圖。圖／台南市體育局提供

台南市人口數居冠的永康區，為滿足民眾休閒運動需求，市府斥資2億1368萬元，於永康區忠孝運動公園內興建「永康區全民運動館」，體育局長王效文上任後緊盯施工進度與品質，主體建築進度至7成，現正全力趕工，目標拚在今年底前完工，盼能在市長黃偉哲任內完工啟用，提供永康地區民眾更多運動休閒空間。

王效文表示，永康區全民運動館是市府推動全民運動、完善運動場館服務的重要建設，總經費由市府自籌，基地位於忠孝運動公園，鄰近二王重劃區。未來完工後，將與既有棒壘球場、公園綠地及共融式遊戲場串聯，整合運動、休閒與生活機能，打造適合各年齡層使用的全齡運動園區，滿足市民多元化的運動需求。

永康區全民運動館規畫為地上2層建築，館內設有韻律教室、體適能中心及綜合球場等多元運動設施，並規劃無障礙設施及性別友善浴廁，打造友善、便利且符合不同族群需求的運動環境，未來會委外經營。

場館戶外空間以「翱翔老鷹」為主題的共融式遊戲場，規劃攀爬遊戲組、轉轉杯及體健設施等多項設備，讓兒童、青少年、成人及長者都能找到適合自己的活動空間，落實「全齡、共融、共享」的設計理念，讓不同年齡層市民都能享受運動與休閒的樂趣。

體育局表示，隨著永康區人口持續成長，市民對運動及休閒空間的需求也日益增加，市府積極投入運動場館建設，讓運動融入市民日常生活，體育建設不只是興建場館，更是打造健康城市、提升市民生活品質的重要一環。

另仁德區全民運動館是與長榮大學合作，被質疑地點較為偏僻，民眾前往運動不便，進而影響場館使用率，體育局表示，該案原先就是與長榮大學合作，以服務社區型運動需求為主要方向，並非以興建大型、全新的全民運動館為目標。

體育局指出，如果地方未來確有興建全新全民運動館的需求，仍須視中央是否有相關經費及補助計畫，再爭取中央支持。目前中央已沒有編列全民運動館補助經費，目前包括永康、南科及仁德等全民運動館，都是由市府自籌經費推動。

永康全民運動館外觀示意圖。圖／台南市體育局提供
永康全民運動館外觀示意圖。圖／台南市體育局提供

台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供
台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供

台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供
台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供

台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供
台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供

台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供
台南市體育局長王效文視察永康區全民運動館進度。圖／體育局提供

永康 運動 黃偉哲

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