翁章梁率團嘉義鄒族文化前進波蘭 台灣北管陣頭走上歐洲街頭

受文化總會邀請，嘉義縣長翁章梁昨天率團參加於波蘭羅茲Manufaktura舉辦的Taiwan Day，嘉義縣以文化部「百大文化基地」為主軸，帶著傳統工藝、農村生活及阿里山鄒族文化前進歐洲。

響應外交部「臺灣文化在歐洲2026」、「歐洲臺灣文化年」，中華文化總會與駐波蘭台北代表處舉辦Taiwan Day，現場由百年軒社台北共樂軒攜手雷昇傳藝劇團演出「台灣陣」，謝范將軍、風童火將等4尊神將伴隨北管鑼鼓走上歐洲街頭，吸引波蘭民眾駐足，近距離感受台灣民俗文化的熱鬧與生命力。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，此次將地方文化搬進波蘭，展出板陶窯「農夫」、「福祿壽」等作品，以及阿里山鄒族傳統服飾、皮褲與皮帽。「農夫」將農村勞動身影轉化為文化意象，「福祿壽」呈現台灣民間信仰對幸福、富足及長壽的祝願；鄒族服飾則透過色彩、圖騰及傳統獸皮衣飾，展現族人與山林共生的生活智慧。

翁章梁表示，近年台灣與波蘭也在各方面積極建立友好關係；此次來到波蘭的神將、陣頭及表演團體，都是很具代表性的台灣民俗文化，也讓歐洲民眾看見台灣文化豐富、多元的一面。

翁章梁也歡迎羅茲市副市長Adam Pustelnik未來到台灣、到嘉義走走，並提到嘉義從海線、平原到阿里山，有不同生活方式與文化故事，未來也期待雙方從文化交流出發，持續深化台波在更多領域的交流與合作。