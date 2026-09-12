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斗六市長選舉藍營分裂！賴淑娞今成立競選 張麗善現身送上8個字

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞以無黨籍身分參選，今成立競總。記者陳雅玲／攝影
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞以無黨籍身分參選，今成立競總。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成焦點，民進黨由前立委尹令瑛挑戰，國民黨則派市代會副主席黃尤美出征，同黨籍縣議員賴淑娞以無黨籍身分參選。外界關注雲林張家是否表態之際，賴淑娞今天成立競選總部，縣長張麗善現身引起關注，她致詞時祝福賴淑娞「旗開得勝、高票當選」，並強調「每一個人心中，都有自己的理想、自己的抱負，我們都予以尊重」。

賴淑娞今天競總成立，縣議員林岳璋、蘇俊豪、廖偉晴、王又民等多名地方民代現身力挺，丈夫、現任全國商業總會理事長許舒博也號召工商界人士到場，展現地方及工商界人脈。賴淑娞強調，若當選斗六市長，將積極為斗六及雲林招商引資。

張麗善致詞時表示，賴淑娞過去擔任縣議員期間，縣府推動的每一項政策，她都不遺餘力支持。今天競選總部成立，祥獅獻瑞已經向大家宣告，「今天的競選總部成立以後，絕對是旗開得勝、高票當選。」

面對賴淑娞與國民黨提名人黃尤美同台競逐，張麗善先前並未直接表態支持誰，今現身賴淑娞競總也引起議論，她強調「每一個人心中，都有自己的理想、自己的抱負，我們都予以尊重」，並說今天特別前來恭喜、祝賀，也感謝賴淑娞過去對縣政的支持。

張麗善致詞時也針對「縣府行政中心將搬到虎尾」的說法再度澄清。她說，斗六不僅有縣政府，也有台大雲林分院、雲林科技大學等重要機構，已形成完整行政區域，「行政中心沒有要遷移到虎尾」，希望外界不要因選舉到了就出現這樣的說法，無論最後誰當選斗六市長，都希望能與縣府通力合作，並再次祝賀賴淑娞「心想事成、高票當選」。

國民黨雲林縣黨部主委簡明欽則表示，針對黨內違規參選黨員，預計下周召開考紀委員會進行通案檢討，對於替違規參選黨員站台的黨員，也將一併討論後續處理方式。

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右二）以無黨籍身分參選，今成立競總，縣長張麗善（左二）到場站台。記者陳雅玲／攝影
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右二）以無黨籍身分參選，今成立競總，縣長張麗善（左二）到場站台。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（中）以無黨籍身分參選，今成立競總。記者陳雅玲／攝影
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（中）以無黨籍身分參選，今成立競總。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右）以無黨籍身分參選，今成立競總，其丈夫、現任全國商業總會理事長許舒博（左）為她披掛彩帶。記者陳雅玲／攝影
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右）以無黨籍身分參選，今成立競總，其丈夫、現任全國商業總會理事長許舒博（左）為她披掛彩帶。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右二）以無黨籍身分參選，今成立競總，縣長張麗善（右一）到場站台。記者陳雅玲／攝影
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右二）以無黨籍身分參選，今成立競總，縣長張麗善（右一）到場站台。記者陳雅玲／攝影

下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右）以無黨籍身分參選，今成立競總，縣長張麗善（左）到場站台。記者陳雅玲／攝影
下屆雲林縣斗六市長選舉「藍營分裂」成為焦點，國民黨縣議員賴淑娞（右）以無黨籍身分參選，今成立競總，縣長張麗善（左）到場站台。記者陳雅玲／攝影

張麗善 斗六 藍營 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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