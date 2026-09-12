不讓物價擋住團圓味 這群媽媽烤800顆愛心牌蛋黃酥送弱勢

中秋節將近，為讓雲林家扶中心扶助家庭也能享受應節月餅，不受物價飛漲影響，雲林家扶莪馨會31位志工媽媽今親手完成800顆香酥蛋黃酥，分送給家扶50戶服務家庭，讓弱勢家庭也能提前品嘗中秋滋味，感受滿滿人情味。

莪馨媽媽志工邀請大成商工烘焙老師指導，分工合作，將一顆顆蛋黃包進紅豆沙餡與酥皮，經過烘烤後，金黃酥香的蛋黃酥出爐，隨後細心裝盒、放入紙袋，準備送到家扶家庭手中。

雲林家扶莪馨會長程素鳳表示，中秋節是家人團聚、分享美食的重要節日，但近年物價持續上漲，對服務家庭而言，購買應節食品往往得再三考量，甚至可能選擇放棄。因此，莪馨志工媽媽們延續過去傳統，親手製作中秋月餅、蛋黃酥，送給家扶服務家庭，希望這些家庭不用擔心價格，也能吃到志工媽媽們親手製作的好手藝。

收到「莪馨牌蛋黃酥」的周媽媽說，謝謝志工們的愛心讓一家人提前享用這份中秋心意。

雲林家扶中心主任廖志文感謝大成商工提供場地及專業協助，也感謝莪馨會志工媽媽延續這份珍貴的愛心傳統，親手為家扶家庭製作中秋蛋黃酥。他說，這份心意不只讓家庭品嘗到健康美味的中秋點心，更讓受助家庭感受到社會的支持與陪伴，在佳節前多一份溫暖。

為讓雲林家扶中心扶助家庭也能享受應節月餅，不受物價飛漲影響，雲林家扶莪馨會31位志工媽媽今親手完成800顆香酥蛋黃酥，分送給家扶50戶服務家庭。圖／雲林家扶中心提供