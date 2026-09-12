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鍘美藝術節Threads疑遭惡意檢舉停權 主辦：申訴中、辦桌席照常開賣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2026鍘美藝術節主辦方緊急公告，活動Threads官方帳號近日突然遭平台下架停用。圖／取自網路
2026鍘美藝術節主辦方緊急公告，活動Threads官方帳號近日突然遭平台下架停用。圖／取自網路

趙建銘、陳幸妤婚變話題意外受到關注的「2026鍘美藝術節」持續升溫，沒想到活動官方Threads帳號近日疑似遭異常或惡意檢舉而停權，民眾目前無法正常搜尋、瀏覽帳號內容。主辦團隊今天表示，已循平台申訴管道處理，帳號停用不影響活動籌備、演出安排及KKTIX售票作業，今天下午2點原訂開賣的9月22日秀琴歌劇團《林投姐活捉周阿司》辦桌席也將照常開賣。

「2026鍘美藝術節」主辦團隊表示，Threads官方帳號自籌備期間持續發布活動進度、演出資訊、售票規則及回覆民眾問題，是團隊與觀眾即時溝通的重要管道，近期正值辦桌觀戲席分日開賣、活動進入倒數階段，帳號突然停用，確實對資訊傳遞造成影響。

團隊指出，目前尚未取得平台針對帳號停用原因的完整說明，研判可能涉及異常或惡意檢舉，但不會揣測檢舉者身分及動機，已依平台規定循正式申訴管道提出說明，盼儘快釐清原因並恢復帳號。

主辦方也表示，公共文化活動本來就可能有不同意見，尊重民眾針對活動內容、票務安排及執行方式提出討論，但若透過大量或不實檢舉影響官方帳號運作，不僅衝擊籌備團隊，也可能讓需要取得交通、售票及入場資訊的民眾受到影響。

消息曝光後，也引發網友討論，有人留言「還有這樣子惡槁喔」，也有人戲稱「陳世美嫌疑最大」、「負心漢本人檢舉的嗎？」。網友留言加油真是辛苦了，努力籌備活動還遭人惡意檢舉，但不會抹滅團隊的辛勞與用心，祝早日恢復，預祝活動圓滿。

團隊提醒，Threads停用期間，活動仍依原訂計畫進行，今天9月12日下午2點，9月22日秀琴歌劇團《林投姐活捉周阿司》辦桌席仍會照常在KKTIX開賣。相關售票、交通、入場及活動異動資訊，請以「2026鍘美藝術節」Facebook、Instagram官方帳號及KKTIX活動頁面公告為準。

主辦方並提醒民眾防範冒名帳號，目前不會透過私人帳號要求轉帳、提供付款資料或重新購票；若後續成立Threads備援帳號，也會先透過既有Facebook、Instagram官方管道公告，民眾切勿輕信名稱或頭像相似的帳號，以免遭冒用或詐騙。

「2026鍘美藝術節」將於9月18日至22日在台南安平安億停車場舉行，規劃布袋戲、歌仔戲、野餐觀戲及辦桌觀戲等活動。主辦團隊表示，帳號可以暫時停用，但活動不會因此停下來，團隊仍將全力投入演出、現場安全及活動執行。

2026鍘美藝術節主辦方緊急公告，活動Threads官方帳號近日突然遭平台下架停用，演出安排及KKTIX辦桌席售票作業均依原訂計畫進行，不受此次事件影響。圖／取自粉專
2026鍘美藝術節主辦方緊急公告，活動Threads官方帳號近日突然遭平台下架停用，演出安排及KKTIX辦桌席售票作業均依原訂計畫進行，不受此次事件影響。圖／取自粉專

藝術節 辦桌 趙建銘

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