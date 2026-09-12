沙崙國際高中傳人力不足？ 台南教育局駁：依規配置

全國教育產業總工會日前接獲台南市立沙崙國際高中教師陳情，指該校涵蓋幼兒園至高中部，為新設「四部一體」學校，學校規模擴增，教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等人力卻未全面到位，學校以現有人力硬撐，壓力已至臨界點。

沙崙國際高中回應，學校依教育局與法規要求，編制聘任到位，整體人力目前無短缺。因持續增班、人事異動屬正常調整，教學人力已足夠，相關人士壓力也已比第一年少。南市教育局表示，沙崙國際高中全校各年級採分段逐年招生方式辦理，教師及行政人力每年會依現行法規及學校招生規模核實配置，不會少給。

全教產理事長林蕙蓉表示，教育部七月已修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小卅七班以上、國中廿五班以上可設副組長。高、屏等縣市都已修正規定並自八月起實施，台南市一再拖延。

林說，沙崙高中國小部本學年招七班，按規定應設教導處、總務處主任各一人，教務組、學務組、事務組三人，但目前國小部編制只有主任一人及二位組長，包辦整個國小業務；且暫以導師兼輔導人力，「學校專任輔導教師員額編制明顯與法規不符」。

她另指出，幼兒園及國小部課後照顧到晚間六時，警衛五時就下班，校園管制出現空窗期，年紀最小、最需要保護的國小、幼兒園連警衛都沒有，難道要老師扛？籲新設學校建立好制度，別等到老師撐不住、校安出現缺口後才處理問題。