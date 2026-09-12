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台南歸仁人行道挨批太寬反釀禍 研議改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間。區公所說明是引導車輛減速，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供
台南歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間。區公所說明是引導車輛減速，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供

台南市歸仁區農會前路口近期施作人行步道，原意是提升行人安全，但議員指設計「太寬」，未兼顧車流與轉彎動線，反而擠壓車道造成「人車爭道」，已發生多次車禍意外，有安全疑慮；市府允兩周內安排會勘。

歸仁區公所說明，該處是國土署補助改善工程，六月廿三日竣工，基於人本交通理念規畫，透過縮小路口轉彎半徑，引導車輛減速，同時縮短行人穿越道路距離，已會勘一次，調整內縮。

議員鄭佳欣表示，該路口位於中正北路、新豐高中及農會附近，上下學有許多學生騎車通行，也有不少長者進出，雖無死亡重大事故，但小型車禍頻繁，她甚至曾親眼看到長者通行時發生危險。人行步道在轉彎處做得相當寬，汽機車可通行的空間被壓縮，導致汽機車須爭搶有限路幅，實際使用上若造成車流交織，就有必要重新檢討。

「安全設計也要考量整體交通動線」，鄭佳欣表示，這是攸關用路人生命財產安全的問題，要求市府重新評估、檢討。

工務局表示，市府將於兩周內邀區公所、交通局及地方民意代表辦理現場會勘，依實際車流、人行需求及路口安全情形，檢討轉角空間配置及相關警示設施，研議適當改善方案，兼顧行人安全與車輛通行需求。

人行道 行人 議員

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