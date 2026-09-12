安南九份子人行道維護不佳 綠帶「占一半」遭怨人車都難行

台南市安南區近年發展快速，人口僅次於永康區居全市第二，新興住宅區九份子重劃區人口持續增加，議員發現，人行道設計保留大面積「綠植帶」，占據一半空間，不僅行人難以通行，也壓縮道路使用空間，形成「車不好走、人也無法順利通行」，市長黃偉哲表示，現況確實「不好管理，也不實用」，將研議法規是否有解套空間。

議員蔡麗青質詢指出，九份子開發時，人行道規畫保留一定比例綠植帶，原意是種植樹木、草皮綠化，但多年來部分綠植帶維護不佳，雜草向外蔓延，占據原本人行空間。九份子部分道路本就較狹窄，又有停車需求，若人行道再被綠植帶占去一半，行人與車輛都受影響。

她質疑，綠植帶是否須維持現況，若沒有，市府應全面盤點九份子人行道，檢討綠植帶配置是否符合目前人口與交通需求。

地政局長陳淑美表示，九份子重劃區在前市長任內完成開發，後續移交區公所或相關權管單位維護，若地方編列維護經費確有困難，市府可透過經費支援協助。至於綠植帶能否取消或調整，將釐清法規，及當初開發、環評及都市計畫審議時的相關承諾內容。

黃偉哲表示，現在狀況確實不好管理，也不實用，若相關規定沒有要求一定要維持目前形式，市府會尋求法規「解套」，讓人行空間更符合實際使用需求。

蔡麗青也提到安明路旁、鄰近九份子閒置土地長期積水問題。水利局長邱忠川說，該處屬私有土地及既有水道，並非區域排水範圍，將依法要求地主善盡土地管理維護責任。黃偉哲表示，長期積水除影響景觀，也可能衍生環境衛生問題。市府將主動與地主協調改善。