全台唯一無縣志的雲林下月出版 珍貴史料特展開箱先睹為快

雲林縣政府2021年啟動「雲林縣志」編纂工程，由百餘名專家學者，歷經五年完成，預定今年10月出版，收錄完整的縣史資料與考證，共分9大志共計多達710萬字，文化觀光處即日起推出3場縣志特展， 首場在文觀處展覽館展出，讓民眾先睹為快。

縣志特展今天開幕，縣長張麗善、副縣長陳璧君、雲林縣志編纂團隊總編纂吳學明教授等人與會。張麗善說，雲林1973年曾有人撰寫雲林縣志稿，但一直沒能完成，使雲林成為全台唯一沒縣志的縣市，她耿耿於懷。

她說，因緣際會找到雲林子弟吳學明教授願意承擔大任，號召100多名專家學者投入編纂團隊，終能如願以償，令人甚感欣悅，也感激縣志團隊成員的辛勞，雲林外漂鄉親多，有了縣志就有了根，期待特展能走出雲林，和更多鄉親分享。

雲林縣志歷經5年訪談、田野調查、文獻考據及老照片蒐集等，好不容易完成涵蓋沿革、地理、政事、經濟、社會、教育、宗教、文化及人物等9大志，共計710萬字。

吳學明說，一套完整的縣志編纂，對雲林而言是極重要的文化建設，尤其長久來沒有縣志，許多鄉親對自己家鄉的歷史文化了解不多，這段長達5年的編纂過程，坦白講從該找誰來寫、是否能得到支持、資料蒐集等，每個關卡都不是件容易的事，縣志能順利完成，可說是「應時應運，恭喜雲林」。

文觀處長謝明璇指出，雲林縣志特展以「雲林ê代志」為主題，帶領鄉親認識雲林名稱與行政區域的歷史變遷，透過珍貴老照片、地方史料、互動裝置及情境設計，將原本封存在文字中的歷史，轉化為能見、能聽也能親身參與的文化體驗，從中尋根，望見故鄉。

全台唯一沒有縣志的雲林，百餘學者經五年編纂，下月可出版，縣府文觀處先辦特展，讓鄉親一睹為快。記者蔡維斌／攝影

領軍完成雲林縣志編纂的教授吳學明說明五年來的種種困難，強調縣志得來不易，彌足珍貴。記者蔡維斌／攝影

一直沒有縣志的雲林，1973年曾有人撰寫雲林縣志稿。記者蔡維斌／攝影