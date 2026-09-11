嘉義中央噴水圓環修繕完工 3600萬升級噴泉、LED照明

嘉義市政府斥資3600萬元改善中央噴水圓環老舊問題，升級噴泉設備、優化水池結構與防水系統，導入節能LED照明，市長黃敏惠今天參加完工啟用典禮，邀請雕塑家蒲浩明翻銅重製的「吳明捷投手雕像」也依原貌翻銅修復，延續嘉義市「KANO永不放棄」的城市精神。

黃敏惠說，嘉義市中央噴水圓環1914年設置，隨著時間流逝，圓環面臨結構老化問題，去年啟動修繕計畫，邀請「一隻展開翅膀的老鷹－KANO 1931」雕塑家蒲浩明翻銅重製，保留原雕像造型比例與細緻神韻，投入3600萬元進行安全與永續修繕，保存珍貴歷史記憶與工藝。

蒲浩明表示，KANO不只是一座雕像，更凝聚了嘉義人的情感與向心力，他的外祖父、畫家陳澄波在100年前細細描繪嘉義城市風景，隨著時代變遷，嘉義持續建設與改變，如今中央噴水圓環完成整體修繕，也呈現出更加明亮、有活力的城市樣貌。

建設處表示，修繕工程經費3600萬元，契約工期180日曆天，2月1日開工、9月8日竣工。工程全面更新噴泉設備，改善水池結構及防水系統，導入節能LED照明，重現既有七彩光影，同時邀請在地藝術家蒲浩明老師，依原貌翻銅修復矗立於圓環中央的吳明捷投手雕像。

黃敏惠說，中央噴水圓環見證嘉義城市發展，對嘉義市民不只是一座公共建設，更是一種民主象徵，每到選前之夜，就會有不同立場支持者集結造勢，展現嘉義市「民主聖地」包容與堅韌，承載著嘉義市人的情感與民主信念，也見證每一代市民的生活與城市變化。

嘉義市中央噴水圓環斥資3600萬元改善，市長黃敏惠今天參加完工啟用典禮。圖／嘉義市政府提供