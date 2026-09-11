8公尺「燈燈國王」現身嘉義 紙風車劇團「燈怪」今晚登場

2026客家親子劇「燈怪」今晚7時30分在嘉義市新生路與延平街路口登場，嘉義市長黃敏惠與客委會主委古秀妃今早共同為活動揭幕，高達8公尺的巨型機械偶「燈燈國王」現身，引起現場一陣驚呼，即日起演出至9月13日止，3場均免費入場，邀請大家一起參與。

古秀妃表示，「燈怪」由客委會與紙風車劇團合作打造，嘉義是此次巡演第8個縣市，預計嘉義場演出後，累計觀賞人次預計突破10萬人，劇團將客語及客家文化元素融入劇情，讓孩子透過戲劇、音樂及舞台效果接觸客家文化。

黃敏惠表示，文化傳承最好的方式，就是讓孩子喜歡上文化，紙風車劇團多年來持續推出親子藝文演出，此次「燈怪」將客家文化融入戲劇、音樂與互動內容，希望讓孩子在欣賞表演的過程中自然認識客家文化。

市府民政處指出，「燈怪」以客語、華語交錯演出，並搭配大螢幕及中文字幕，最大舞台亮點是高達8公尺巨型機械偶「燈燈國王」，能眨眼、噴煙，也搭配舞台科技呈現，邀請復國幼兒園學童提前體驗，讓孩子近距離感受巨型機械偶及親子劇魅力。

市府表示，這是嘉義市第3度與客委會、紙風車劇團合作，盼透過藝文演出讓客家文化走進生活。演出時間為今天晚間7時30分，以及12、13日晚間7時，地點位於嘉義市舊燈會區、新生路與延平街路口，3場演出均免費入場，歡迎民眾攜家人觀賞。

2026客家親子劇「燈怪」今晚在嘉義市新生路與延平街路口登場，嘉義市長黃敏惠與客委會主委古秀妃共同為活動揭幕。圖／嘉義市政府提供