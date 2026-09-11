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卓榮泰邀談中央地方合作就像王惠美 嘉市：黃敏惠將北上拜會

中央社／ 嘉義市11日電

行政院長卓榮泰今天在嘉義城隍廟夜巡諸羅城起駕活動致詞時，當面邀請嘉義市長黃敏惠可以跟彰化縣長王惠美一樣至行政院「講合作事情」；嘉市府表示，黃敏惠近期北上拜會。

卓榮泰中午在嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠、前民眾黨立委張啓楷與嘉義城隍廟董事長楊嘉南等陪同下，參與嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動，同時為嘉義城隍進行「神威鑄冠、城隍晉袍」及起駕祈福儀式。

卓榮泰致詞表示，目前台灣正值經濟發展最好時機，全世界都很重視台灣高科技，台灣百工百業都與全世界產業鏈結，相信未來地方上有很多產業發展起來，不論科學園區或產業園區發展，最重要的是交通建設，一定要中央與地方合作完成。

他表示，彰化縣長王惠美昨天至行政院討論很多事情，王惠美也覺得大家可以進一步合作；在此也歡迎嘉義市長黃敏惠到行政院「講事情、說事情，這樣市長回到嘉義市就可以向鄉親報告，行政院與嘉義市如何合作」，目前台灣是發展最好時刻，絕對不能失去這麼好的機會。

嘉義市政府透過新聞稿表示，黃敏惠在聽聞卓榮泰的邀請，活動後馬上親自聯繫行政院副秘書長阮昭雄；後續將依行政院要求，送出高鐵聯外軌道系統相關資料至行政院，再敲定時間北上溝通。

黃敏惠 王惠美 卓榮泰

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