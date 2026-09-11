秋季旅遊序曲 暢玩臺南四大活動

照片取自臺南市政府

時節入秋，臺南旅遊也迎來豐富多元的秋日玩法。臺南市長黃偉哲表示，愈到秋冬，臺南愈是熱鬧，各地也因應季節推出不同活動接力登場。秋來臺南，除了品嚐麻豆文旦的秋日滋味、認識山上芭樂產業、感受四鯤鯓的海洋風情，還能走進曾文溪流域欣賞大地藝術創作，一天的遊程內仍可輕鬆走訪城市、濱海與淺山不同旅遊場景，邀請旅客放慢腳步，深入臺南地方，探索屬於秋季的臺南風景。

觀光旅遊局林國華局長表示，本週活動可從平原農村一路延伸至濱海與淺山，尤其9月12日四項活動同步登場，可串聯規劃一趟「一日多景」的臺南秋日小旅行，從品味在地滋味、認識農業產業，到感受海洋文化與藝術創作，以不同方式探索臺南。隨著秋意漸濃，適合安排戶外走讀與深度旅遊，歡迎全臺旅客來臺南，走進地方、親近土地，感受不一樣的臺南秋日風景。

首先登場的是9月12日至13日，由麻豆區農會在麻豆柚兒園舉辦的「2026麻豆文旦博覽會」，適逢麻豆文旦盛產季，民眾除了可以品嚐採購當令文旦，現場還有手作DIY、食農教育及農業科技導覽。來到麻豆，不妨將行程延伸至周邊景點，走訪蔴荳古港文化園區、總爺藝文中心、麻豆代天府，認識地方歷史與文化，還可以品嚐麻豆碗粿、採購瓜子等特色伴手禮，感受更深厚的歷史人文與農村生活底蘊。

除了文旦，為了讓更多民眾認識山上區芭樂產業，山上區農會舉辦「山上芭樂產業文化活動」，並於9月12日至13日搭配臺南市立圖書館館慶活動，將山上區優質芭樂帶進永康總圖，實踐產地直送消費地的推廣理念。此次活動以「芭握鮮甜 LOVE山上」為主題，將芭樂產業與閱讀及市民生活結合，讓優質農產增加曝光機會，也讓消費者更容易以實際行動支持在地農業。

同樣由南區區公所在9月12日登場的「2026四鯤鯓紅樹林水上市集：海風浮島・潮玩鯤鯓」，在南區四鯤鯓碼頭熱鬧舉辦，帶民眾走進臺南濱海地區，除了有搭乘觀光船體驗採買的水上市集之外，陸域也有豐富市集、親子DIY及海風音樂會，今年活動更結合觀光旅遊局「四鯤鯓水陸生態導覽」(9月12、13日兩天)，安排搭船探索紅樹林、海洋再生手作及水域安全體驗等內容，讓遊客不只是逛市集，也能從水上到陸地，深入認識四鯤鯓的自然環境與人文風貌，感受臺南濱海聚落獨有的生活節奏。

9月5日至12月6日由文化局辦理的「2026 Mattauw大地藝術季」也是不可錯過的亮點。本屆以「曲流擺：曾文溪的裏淺山」為主題，沿著曾文溪流域走進臺南淺山，串聯總爺藝文中心、曾文水庫、拔林聚落、六甲匏仔寮聚落、左鎮老街、楠西密枝及照興社區等場域，透過藝術創作帶領旅客重新認識河流、土地、聚落與地方生活。

觀光旅遊局補充，現在規劃臺南多日旅遊還可搭配「2026住宿臺南－好康三重送」活動抽大獎，只要在登錄期限前(115年11月1日)至活動網站，成功登錄活動期間(115年5月1日至10月31日)入住臺南合法旅宿發票或收據，即有機會抽中星級旅館住宿券、美食餐券及多項好禮。

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