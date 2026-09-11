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路口人行步道改「太寬」擠壓車道？ 南市府：保護行人但允兩周內會勘

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間，區公所說明是引導車輛減速，也提升行人安全，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供
台南市歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間，區公所說明是引導車輛減速，也提升行人安全，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供

台南市歸仁區農會前路口近期施作人行步道，原意是提升行人安全，但議員指設計未兼顧車流與轉彎動線，反而可能造成「人車爭道」，已發生多次車禍意外，有安全疑慮；市府允兩周內安排會勘。

歸仁區公所說明，該處是國土署補且人行道改善工程，於6月23日竣工，規畫基於人本交通理念，透過縮小路口轉彎半徑，引導車輛減速，同時縮短行人穿越道路距離，減少內輪差，提升行人安全，先前已會勘一次，已做調整內縮。

議員鄭佳欣表示，該路口位於中正北路、新豐高中及農會附近，上下課期間有大量學生騎車通行，附近也有不少長輩進出，過去已發生多起交通事故，雖然沒有死亡重大事故，但小型車禍頻繁，甚至曾親眼看到長輩通行時發生危險。

她指出，現場人行步道在轉彎處做得相當寬，原本機車、汽車可以通行的空間被壓縮，導致機車與汽車必須爭搶有限路幅，雖然設計概念是透過路口縮小、讓車輛減速，提升行人安全，但如果實際使用上反而造成車流交織，就有必要重新檢討。

鄭佳欣強調，「人行步道要做，當然支持，但安全設計不能只看行人，也要考量整體交通動線。」這是攸關用路人生命財產安全的問題，不是單純工程美觀或施工方式問題，要求市府工務局盡速會同交通局、公所重新檢視現場，評估是否需要調整人行步道及轉彎處設計。

工務局表示，針對地方反映實際通行所產生的問題，市府將於兩周內邀集區公所、交通局及地方民意代表辦理現場會勘，依實際車流、人行需求及路口安全情形，檢討轉角空間配置及相關警示設施，研議適當改善方案，兼顧行人安全與車輛通行需求。

台南市歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間，區公所說明是引導車輛減速，也提升行人安全，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供
台南市歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間，區公所說明是引導車輛減速，也提升行人安全，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供

台南市歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間，區公所說明是引導車輛減速，也提升行人安全，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供
台南市歸仁區農會路口人行道改善被指「太寬」，占用到汽機車行駛空間，區公所說明是引導車輛減速，也提升行人安全，已有內縮修正。圖／歸仁區公所提供

行人 車道 國土署

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