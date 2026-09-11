黃敏惠參加城隍夜巡再爭取輕軌 卓榮泰：找立委陪同到行政院討論

嘉義城隍夜巡今天盛大登場，為城隍爺神像「晉金冠、易神袍」，重現105年前諸羅城媽祖會香盛況，行政院長卓榮泰南下參與盛會，嘉義市長黃敏惠再度當面爭取輕軌。卓榮泰說，發展地方產業，最重要的就是交通建設，歡迎黃敏惠找立委陪同到行政院一起討論。

黃敏惠說，城隍夜巡、夯枷解厄安定民心，不分顏色、不分南北，只要是對的事情，就應該攜手合作，這是大家所期待的，她感謝卓榮泰共襄盛舉，議會全部連署希望爭取高鐵聯外軌道，工程費中央應允沒問題，地方所需的用地費也沒有問題，希望中央地方合作，讓建設早日落實。

卓榮泰說，行政院預算案仰賴立委通過，感謝立委王美惠支持，現在是台灣經濟發展最好時候，百工百業與世界連接，要發展地方產業，最重要的就是交通建設，一定要中央與地方合作，希望黃敏惠有一天到行政院討論，並找立委陪同，就能回來向鄉親報告，行政院如何與嘉義市合作。

卓榮泰也說，他今天代表賴清德總統到嘉義城隍廟參拜，跟地方長者一同見證古禮，三生有幸參加盛典，國寶級大師郭春福、王蘭貞製作神冠及神袍，手藝一流，堅持每件事都做到完美，讓人大開眼界，祝福典禮圓滿完成，透過地方信仰拓展海外合作，透過宗教力量、民間團體。

卓榮泰強調，台灣地理位置受國際情勢影響，相信在國家及人民團結努力下，一定能得到神明保佑，總統清楚帶領國家方向，讓每個人都能幸福生活，宗教具有安定民心力量，宗教團體和民間團體照顧弱勢團體，捐助許多物資，協助長照和兒少服務，致上感謝。

廟方介紹，城隍夜巡吸引台南、彰化、台北及新加坡宮廟共襄盛舉，重頭戲晚間登場，隊伍將行經中央噴水圓環，並舉辦夜巡嘉年華活動，台灣特技團壓軸演出「火舞鳳凰」，結合火舞、光影及特技表演，現場並安排煙火秀，為百年宗教盛事增添當代元素。

嘉義城隍廟舉辦一年一度城隍夜巡活動，行政院長卓榮泰今天南下參與。記者黃于凡／攝影