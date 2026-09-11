台南環保局拖延城西掩埋場水質報告 民眾黨團怒批「打假球」

台南養殖漁民向民眾黨陳情，城西掩埋場疑似偷排汙水，汙染鄰近水產養殖漁業生產區。台南市府環保局7月12日委請第三方單位採水檢測，至今無下文；民眾黨立委許忠信8月10日要求環境部會同台南市環保局會勘並當場採水送驗，台南環保局仍拖延水質報告。民眾黨立院黨團今要求，立即公開報告，勿隱匿打假球。

民眾黨團說明，今年6月，當地漁民發現養殖區內主要引水溝渠出現異味與黑色汙水，隨即向市府反應，台南市環保局堅稱是「落葉樹枝腐化」所致；漁民持續溯源至上游的城西掩埋場，將現場排出汙水採樣送交SGS檢驗，並於7月7日取得報告。報告顯示，送檢樣本的水體有嚴重有機汙染與含氮汙染，關鍵水質指標大幅超出第一、二級水產用水環境基準，若持續排入養殖區，將引發高濃度氨毒性，導致養殖生物大量死亡。

民眾黨團指出，台南市環保局長許仁澤7月13日召開記者會表示，市府已於7月12日委請嘉南藥理大學進行第三方檢測，有檢驗成果後將對外說明，「若有違法，願下台負責」。然兩個月過去，民眾黨團8度致電環保局詢問檢測報告，9月10日再度致電，內部電話轉來轉去，相關單位仍無法提供任何報告。

民眾黨團表示，為求慎重，許忠信與台南市議員參選人江明宗8月10日前往實地會勘，並當場採水取樣送檢。報告原定8月28日出爐，台南市環保局卻表示，因承辦人休假及行政流程，預計延至9月1日公布。9月3日民眾黨團再度向環境部追蹤進度，答案仍是「台南市環保局承辦人休假，會再拖點時間」；直至9月8日，環境部國會聯絡人仍稱台南市環保局尚未發文給環境部，後續會再轉給環境管理署、再轉南區環境治理中心，最後會才回覆立院委員辦公室。

民眾黨團指出，台南市環保局曾於7月記者會宣稱「汙水議題都是配合中國的造謠抹黑」，許仁澤更發下豪語「若有違法即下台！」但經過兩個月，環保局仍以「跑流程中」、「承辦人員休假」等藉口，持續閃躲、拖延兩份第三方檢測報告日期。

民眾黨團要求，許仁澤既然多次宣稱「採檢是科學」、絕無任何違法偷排行為 ，就應盡速拿出完整檢驗報告，以科學數據澄清疑慮，維護在地養殖產業與生態環境與民心。