快訊

好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

聽新聞
0:00 / 0:00

台南環保局拖延城西掩埋場水質報告 民眾黨團怒批「打假球」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立委許忠信（右）與台南市議員參選人江明宗（左）8月10日前往實地會勘，並當場採水取樣送檢，然而報告至今仍未拿到。圖／民眾黨立院黨團提供
民眾黨立委許忠信（右）與台南市議員參選人江明宗（左）8月10日前往實地會勘，並當場採水取樣送檢，然而報告至今仍未拿到。圖／民眾黨立院黨團提供

台南養殖漁民向民眾黨陳情，城西掩埋場疑似偷排汙水，汙染鄰近水產養殖漁業生產區。台南市府環保局7月12日委請第三方單位採水檢測，至今無下文；民眾黨立委許忠信8月10日要求環境部會同台南市環保局會勘並當場採水送驗，台南環保局仍拖延水質報告。民眾黨立院黨團今要求，立即公開報告，勿隱匿打假球

民眾黨團說明，今年6月，當地漁民發現養殖區內主要引水溝渠出現異味與黑色汙水，隨即向市府反應，台南市環保局堅稱是「落葉樹枝腐化」所致；漁民持續溯源至上游的城西掩埋場，將現場排出汙水採樣送交SGS檢驗，並於7月7日取得報告。報告顯示，送檢樣本的水體有嚴重有機汙染與含氮汙染，關鍵水質指標大幅超出第一、二級水產用水環境基準，若持續排入養殖區，將引發高濃度氨毒性，導致養殖生物大量死亡。

民眾黨團指出，台南市環保局長許仁澤7月13日召開記者會表示，市府已於7月12日委請嘉南藥理大學進行第三方檢測，有檢驗成果後將對外說明，「若有違法，願下台負責」。然兩個月過去，民眾黨團8度致電環保局詢問檢測報告，9月10日再度致電，內部電話轉來轉去，相關單位仍無法提供任何報告。

民眾黨團表示，為求慎重，許忠信與台南市議員參選人江明宗8月10日前往實地會勘，並當場採水取樣送檢。報告原定8月28日出爐，台南市環保局卻表示，因承辦人休假及行政流程，預計延至9月1日公布。9月3日民眾黨團再度向環境部追蹤進度，答案仍是「台南市環保局承辦人休假，會再拖點時間」；直至9月8日，環境部國會聯絡人仍稱台南市環保局尚未發文給環境部，後續會再轉給環境管理署、再轉南區環境治理中心，最後會才回覆立院委員辦公室。

民眾黨團指出，台南市環保局曾於7月記者會宣稱「汙水議題都是配合中國的造謠抹黑」，許仁澤更發下豪語「若有違法即下台！」但經過兩個月，環保局仍以「跑流程中」、「承辦人員休假」等藉口，持續閃躲、拖延兩份第三方檢測報告日期。

民眾黨團要求，許仁澤既然多次宣稱「採檢是科學」、絕無任何違法偷排行為 ，就應盡速拿出完整檢驗報告，以科學數據澄清疑慮，維護在地養殖產業與生態環境與民心。

打假球 環保局 水質

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新豐農地遭拌入不明物料飄惡臭 竹縣府追查竟來自台中食品業者

台南火車站今晚揭牌！2議員參選人陳情反惡意檢舉 還質疑治水成效

民眾黨團函詢徐佳青帶兒上東沙罰金繳了沒？監院回「個人隱私」不提供

台北 228 公園「吉祥物」遭釣食，外來種「鱷雀鱔」在台棄養經過

相關新聞

城隍爺夜巡！嘉義東門雞肉飯免費送300份便當 民眾排爆

今天農曆8月初一，鬼月落幕鬼門關。國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行「城隍爺夜巡諸羅、護國佑民」盛大民俗活動，嘉市共和市場知名的東門雞肉飯大手筆「請客」！感恩城隍爺夜巡諸羅、護國佑民，免費奉送300份雞肉便當，每份還搭配冷泡茶，市價約90元。

路口人行步道改「太寬」擠壓車道？ 南市府：保護行人但允兩周內會勘

台南市歸仁區農會前路口近期施作人行步道，原意是提升行人安全，但議員指設計未兼顧車流與轉彎動線，反而可能造成「人車爭道」，已發生多次車禍意外，有安全疑慮；市府允兩周內安排會勘。

黃敏惠參加城隍夜巡再爭取輕軌 卓榮泰：找立委陪同到行政院討論

嘉義城隍夜巡今天盛大登場，為城隍爺神像「晉金冠、易神袍」，重現105年前諸羅城媽祖會香盛況，行政院長卓榮泰南下參與盛會，嘉義市長黃敏惠再度當面爭取輕軌。卓榮泰說，發展地方產業，最重要的就是交通建設，歡迎黃敏惠找立委陪同到行政院一起討論。

台南環保局拖延城西掩埋場水質報告 民眾黨團怒批「打假球」

台南養殖漁民向民眾黨陳情，城西掩埋場疑似偷排汙水，汙染鄰近水產養殖漁業生產區。台南市府環保局7月12日委請第三方單位採水檢測，至今無下文；民眾黨立委許忠信8月10日要求環境部會同台南市環保局會勘並當場採水送驗，台南環保局仍拖延水質報告。民眾黨立院黨團今要求，立即公開報告，勿隱匿打假球。

形象影片「雲釀」奪美國MUSE金獎 雲林觀光撕掉「不好玩」陋名

雲林縣政府攜手金馬團隊拍攝的形象影片「雲釀」，參加2026美國謬思創意獎（IAA MUSE Creative Awards），榮獲旅遊影像類別金獎。影片以雲林的山、平原與海為敘事軸線，透過電影規格的影像製作，重新詮釋雲林自然地景、文化信仰與地方生活，展現雲林獨特觀光魅力，讓雲林再度閃耀國際。

引進智慧治理 雲林從農業大縣「轉骨」

雲林縣政府昨舉辦「農業大縣智慧治理」論壇，由聯合報總編輯王茂臻主持，現場由雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院院長馬惠明、雲林縣政顧問李鴻源及農場晃晃負責人陳柏吟，從城市治理、永續農業、智慧醫療、綠色經濟及水資源循環等面向，分享雲林這幾年如何從農業大縣轉型成為智慧永續、宜居城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。