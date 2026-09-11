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八月雨雲林古坑竹筍、芭樂受損 張嘉郡抵山區會勘爭取災損補助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
八月連續大雨造成古坑芭樂受損出現受粉不良將影響產量，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供
八月連續大雨造成古坑芭樂受損出現受粉不良將影響產量，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供

受到8月下旬豪雨影響，雲林古坑地區竹筍、番石榴陸續傳出嚴重農損。立委張嘉郡今天會同農業部農糧署、台南區農業改良場、雲林縣政府等單位進行會勘，部分災損達標，張嘉郡促請中央儘速掌握農損狀況，加速辦理天然災害救助作業。

雲林古坑鄉是國內竹筍重要產地，正值麻竹筍產季，也進入最後一期採收的「白露筍」採收季，八月間各地連續豪雨，導致竹筍嚴重泡水、腐爛。農民無奈指出，今年收成銳減僅剩往年約六成。此外，番石榴也因雨，授粉不良、落果，直接衝擊產量與收益。

立委張嘉郡接獲陳情，今天會同農糧署、農改場、縣府會勘，希望在第一時間，了解災情並提供必要協助，張嘉郡指出，勘災一旦受拖延，會影響後續補助作業，這對符合救助條件的農民不公平，所以應儘速加快腳步完成相關認定及程序。

經前往幾處筍園和果園現勘後，有部分損失約20%已有達標，張嘉郡提醒農民，若農作物若出現災損，應儘速向公所通報，也可透過「農業天然災害現地照相APP」拍攝受災情形、留下災損紀錄，保障自身救助權益，她將持續追蹤古坑竹筍、番石榴等災損查報情形，向中央爭取天然災害救助。

八月連續大雨造成古坑芭樂受損出現受粉不良將影響產量，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供
八月連續大雨造成古坑芭樂受損出現受粉不良將影響產量，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供

八月連續大雨造成古坑竹筍受損出現腐爛情況，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供
八月連續大雨造成古坑竹筍受損出現腐爛情況，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供

八月連續大雨造成古坑竹筍受損出現腐爛情況，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供
八月連續大雨造成古坑竹筍受損出現腐爛情況，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供

八月連續大雨造成古坑竹筍受損出現腐爛情況，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供
八月連續大雨造成古坑竹筍受損出現腐爛情況，立委張嘉郡會同農業單位會勘。圖／張嘉郡提供

張嘉郡 古坑 災損 雲林 農糧署 農損 豪雨

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