九份子人行道「綠帶占一半」反礙通行 黃偉哲認：不好管理

台南市安南區近年發展快速，人口僅次於永康區居全市第二，新興住宅區九份子重劃區人口持續增加，但議員今質詢指，人行道設計保留大面積「綠植帶」，占據一半空間，不僅行人難以通行，也壓縮道路使用空間，形成「車不好走、人也無法順利通行」，市長黃偉哲表示，現況確實「不好管理，也不實用」，將研議法規是否有解套空間。

蔡麗青指出，九份子開發時，人行道規畫保留一定比例綠植帶，原意是種植樹木、草皮等綠化使用，但多年來部分綠植帶維護不佳，雜草甚至向外蔓延，占據原本供行人通行的空間。她說，九份子部分道路本就較為狹窄，又有停車需求，若人行道再被綠植帶占去一半，行人與車輛都受影響。

「如果車不能走、人也不能走，這樣的人行道還有什麼意義？」蔡麗青質疑，相關綠植帶是否有法規強制規定必須維持現況，若沒有，市府應全面盤點九份子人行道，檢討綠植帶配置是否符合目前人口與交通需求。

地政局長陳淑美表示，九份子重劃區在前市長任內即已完成開發，原先規畫的綠植帶作為植樹、草皮等使用，後續移交區公所或相關權管單位維護，包括除草及環境管理等工作；若地方編列維護經費確有困難，市府也可透過經費支援協助。

至於綠植帶能否取消或調整，陳淑美說，將進一步釐清相關法規，以及當初開發、環評及都市計畫審議時的相關承諾內容，並可邀集交通局、工務局等單位共同會勘，研議改善方式。

黃偉哲表示，若相關規定沒有要求一定要維持目前形式，市府會尋求法規上的「解套」空間。他認為，現在的狀況確實不好管理，也不實用，若有可行方式，市府會想辦法處理，讓人行空間更符合實際使用需求。

此外，蔡麗青也關注安明路旁、鄰近九份子地區一處閒置土地長期積水問題。水利局長邱忠川則指出，該處屬私有土地及既有水道，並非區域排水範圍，市府後續將依法要求地主善盡土地管理維護責任。

黃偉哲表示，該處是過去台17線開闢時未徵收的私有土地，長期積水不僅影響都市景觀，也可能衍生蚊蟲孳生及環境衛生問題。市府將主動與地主協調，在兼顧公共利益及地主權益前提下尋求改善方式。

台南市安南區發展快速，區內九份子重劃區是新興住宅區，市議員蔡麗青指人行道「綠植帶」占一半，造成停車問題，車不好走、人也無法順利通行，管理也不易雜草叢生。圖／蔡麗青提供

台南市安南區發展快速，區內九份子重劃區是新興住宅區，市議員蔡麗青指人行道「綠植帶」占一半，造成停車問題，車不好走、人也無法順利通行，管理也不易雜草叢生。圖／蔡麗青提供