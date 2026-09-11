黃偉哲8年還債205億 議員贈「畢業證書」封最強減債王

台南市長黃偉哲8年任期即將屆希，台南市議員蔡麗青今天質詢時肯定市長黃偉哲的財政管理，形容黃偉哲是「最強減債王」，認為在市庫財源有限的情況下，仍能兼顧城市建設與財政穩健，8年來更償還約205億元債務。

蔡麗青先問市長黃偉哲知不知道市民對他的看法，黃偉哲搖頭說不知道；他接著問祕書處長黃國照說「市長的想法都放在大眾身上」；祕書長尤天厚則說「市長很平易敬人，事必躬親」，是不是「一塊錢打24個結」，要看是什麼事。

蔡麗青說，黃偉哲執政8年的表現，她最認同的一點，就是黃偉哲把市庫的錢「當成自己的錢在管理」，不會為了選票或討好民意，輕易屈服於各項要求，而是把有限的經費花在刀口上。

蔡麗青說，黃偉哲8年任內不僅推動台南發展，也逐年降低市府債務，累計償還約205億元，因此她要以「最強減債王」來肯定黃偉哲。

她指出，台南市的財政資源相較其他直轄市並不寬裕，但黃偉哲任內仍讓台南市在穩定中成長，同時持續償還債務。她認為，雖然其他直轄市市長的減債數字可能更亮眼，但各縣市財政條件不同，台南能在財源相對拮据的情況下兼顧建設與減債，更值得肯定。

她說，黃偉哲個性溫和，面對各界要求及爭議時也能承受壓力、堅持財政紀律，因此她特別準備一張「畢業證書」，代表台南市民肯定黃偉哲任內「勤儉任事、任重道遠」的表現。

蔡麗青強調，從財政管理角度來看，黃偉哲任內能在有限資源下持續推動市政，同時降低債務，是值得市民檢視與肯定的成績。