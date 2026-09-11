時力揭斗六工業區異味民怨飆升 雲林縣府：監測車持續取締

時代力量雲林縣議員參選人廖昶淳今天在雲林縣政府前廣場公布斗六工業區有關異味污染的陳情、裁罰數據及異味污染地圖；並遞交陳情書強調，從異味汙染地圖數據顯示，近年陳情案持續增加，但2023年7月後就沒再有異味裁罰案件，要求縣府公開過去監測及「獵污專案」成果，早日改善異味來源。

縣府回應指出，陳情案都有編號並逐一回覆處理結果，除涉及個資，其餘都公告網站。環保局長張喬維指出，異味採樣受限於飄散變化及檢測的時間壓力，確有困難度，不過斗六工業區設有監測車，最近也都有取締案件，並非無作為。

廖昶淳指出，斗六工業區今年上半年有41件陳情、其中36件與異味有關；經查縣府的異味裁罰，最後一件停在2023年7月，迄今兩年多掛零。再看9年來441件陳情案中，環保局只告發15件，告發率僅3.4%，對於持續發生的異味污染，縣府的作為儼然失能。

他最近又接獲民眾反映斗六工業區異味飄散嚴重，鄰近的石榴國中、小也受波及。經他彙整環境部公開資料發現，2018年至2026年6月近9年內，斗六工業區累計441件公害陳情，其中344件與異味有關，但只告發15件。

廖昶淳指出，工業區週邊住戶陳情以榴南里最多，累計618件陳情中有76%與異味有關，他將異味污染繪製成地圖，請縣府清楚異味是如何影響周遭學校、社區。

他說，縣府從2019年起陸續以空品監測車進駐溪洲國小，建置空污指紋資料庫追蹤各廠商污染源，再推出「獵污專案」，雖有多項措施但後續未見公開的改善報告，顯示縣府並非無作為，只是作為之後仍沒改善。

廖昶淳表示，從裁罰紀錄發現有廠商反覆被罰，顯示現行裁罰並無法改變廠商行為，異味才會持續存在，這是否有再檢討的空間，因此呼籲縣府重視民情反映，徹底追蹤並抑制臭源，還給市民一口清新空氣。