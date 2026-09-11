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城隍爺夜巡！嘉義東門雞肉飯免費送300份便當 民眾排爆

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影

今天農曆8月初一，鬼月落幕鬼門關。國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行「城隍爺夜巡諸羅、護國佑民」盛大民俗活動，嘉市共和市場知名的東門雞肉飯大手筆「請客」！感恩城隍爺夜巡諸羅、護國佑民，免費奉送300份雞肉便當，每份還搭配冷泡茶，市價約90元。

店家一大早掛起紅布條，預告上午10時30分開始、11時兌換，消息一傳出，吸引大批民眾湧入排隊。許多人甚至不到上午9時就提前卡位，長長人龍場面相當壯觀，排隊民眾大致都能依序等候，但由於隊伍實在太長，也出現少數民眾疑似為了排隊位置發生爭執。

市場裡原本是採買人潮，如今卻突然出現一條「雞肉便當人龍」，讓不少路過民眾看得一頭霧水，忍不住詢問「到底發生什麼事？」有民眾看到人潮後乾脆加入排隊，也有人笑說，為了一個90元便當排隊，「好像也不太值得」，免費便當意外成為城隍爺夜巡前熱門話題。

東門雞肉飯表示，感恩城隍爺護佑諸羅、祈求地方平安，也特別在店內掛上紅布條，並感謝熱心贊助活動的善心大德，將一份雞肉飯轉化為對地方信仰與民眾的祝福。城隍爺夜巡下午5時35分率先登場創意踩街競賽，晚間6時20分夜巡隊伍將進入中央噴水圓環，活動氣氛推向最高峰。

國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影

國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影

國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟今天舉行城隍夜巡，有雞肉飯業者免費送300份便當，吸引民眾大排長龍。記者魯永明／攝影

城隍爺 嘉義 雞肉飯 鬼門關

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