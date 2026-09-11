形象影片「雲釀」奪美國MUSE金獎 雲林觀光撕掉「不好玩」陋名

雲林縣政府攜手金馬團隊拍攝的形象影片「雲釀」，參加2026美國謬思創意獎（IAA MUSE Creative Awards），榮獲旅遊影像類別金獎。影片以雲林的山、平原與海為敘事軸線，透過電影規格的影像製作，重新詮釋雲林自然地景、文化信仰與地方生活，展現雲林獨特觀光魅力，讓雲林再度閃耀國際。

雲林觀光形象影片「雲釀」傳捷報，不僅翻轉雲林不好玩形象，更把雲林好山好水透過影片傳達到世界，縣長張麗善欣喜表示，8年努力終能撕掉「雲林不好玩」陋名，從過去觀光人次700多萬，今年1至7月已突破3千6百萬人次，成長速度可圈可點，「雲釀」奪下國際金獎，更把雲林推向國際，感謝縣府團隊的努力成果。

雲林從百年糖業、濁水溪、西螺大橋、宗教文化、節慶活動，觀光多元發展，古坑世界知名的「世界竹地標」竹創園區，也獲得全國第一個取得FSC FM驗證的地方政府公有竹林地，展現永續治理與綠色產業重要成果。

文觀處長謝明璇表示，「雲釀」觀光旅遊影片，集結多位台灣電影界重量級大師共同參與，歷時年餘拍攝，以電影敘事方式完成。以「釀」為核心概念，將一座城市的樣貌，如同釀造一般，是時間、土地與人的累積。影片跳脫傳統景點介紹手法，從「聽見、看見、想見」三種感知出發，將鏡頭深入地方日常，在自然景觀、文化場域、地方產業、民俗信仰與生活記憶，找出屬於雲林的節奏。

謝明璇說，影片以「雲東-蘊釀」、「雲中-韻釀」、「雲西-孕釀」為主軸，從山區孕育的自然與產業、平原交織的人文生活，到沿海與土地共生的信仰、生態及產業風景，各自成篇，共構成「雲釀」，不只帶領觀眾「到哪裡玩」，透過人物、聲音與環境，讓人看見雲林這片土地的銳變和深度。

影片邀請出身雲林西螺的演員曾珮瑜主演，從「回故鄉」的視角走入雲林，她並非導覽者，是一名重新認識故鄉的旅人，穿梭山林、平原與海岸，讓觀眾重新發現那些熟悉卻被忽略的雲林風景。

該影片由稜鏡影像工作室製作、林彥廷執導，更邀請被譽為侯孝賢導演御用剪接師的廖慶松剪輯監製；聲音設計由杜篤之、聲色盒子公司完成；配樂製作由溫子捷、健康合作音樂製作公司操刀；美術指導則由陳炫劭、陳品劭擔綱，每個環節均以電影創作方式呈現，讓人有親近卻又不凡的視覺感受。

文觀處說，「雲釀」榮獲MUSE金獎，不只是對影像製作品質的肯定，更代表以地方文化為核心的觀光敘事，同樣具有跨越地域溝通的可能，更打破外界對雲林既有的單一印象，呈現一個深厚與銳變中的雲林。

雲林觀光形象影片「雲釀」榮獲2026美國MUSE金獎。圖／雲林縣府提供

雲林觀光形象影片「雲釀」榮獲2026美國MUSE金獎。圖／雲林縣府提供

雲林觀光形象影片「雲釀」由導演林彥廷（右一）執導，出身雲林的演員曾珮瑜（左二）主演。圖／雲林縣府提供