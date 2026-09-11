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「嘉義鐵孩子」作品進竹崎高中 金屬藝術啟發創意

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣11日電
嘉義縣竹崎高中近日迎來一批趣味的藝術作品，民雄在地藝術家賴銘傳創作「嘉義鐵孩子」，以「破銅爛鐵」重新拆解、組合後，變成一件件具有表情與個性的動物藝術品，啟發學生環保意識與創意。圖／竹崎高中提供 中央通訊社
嘉義縣竹崎高中近日迎來一批趣味的藝術作品，民雄在地藝術家賴銘傳創作「嘉義鐵孩子」，以「破銅爛鐵」重新拆解、組合後，變成一件件具有表情與個性的動物藝術品，啟發學生環保意識與創意。圖／竹崎高中提供 中央通訊社

嘉義縣竹崎高中近日迎來一批藝術作品，「嘉義鐵孩子」賴銘傳以「破銅爛鐵」拼湊的「動物」進入校園，讓原本平淡的校園角落多了一份趣味，啟發學生環保意識與創意。

竹崎高中今天發布新聞稿表示，在嘉義縣無黨籍議員何子凡的牽線下，將賴銘傳用「破銅爛鐵」改裝的藝術品大猩猩、老虎、獵狗，用貨車搬載到校園展示。

竹崎高中校長蘇淵源表示，藝術不一定只存在於展覽館，也可以成為學生每天經過的一道風景，此次作品進駐校園，感謝何子凡居中牽線，促成地方藝術資源與學校教育的連結。

蘇淵源說，賴銘傳的作品最特別之處，在於創作素材來自生活周遭廢棄的鍋蓋、炒鍋、水壺及各式金屬物件，在重新拆解、組合與創作後，變成一件件具有表情與個性的動物藝術品。原本可能被淘汰的物品，因為創意而有了新的樣貌，也讓學生從作品中看見「再利用」不只是環保行動，更可以成為藝術創作的起點。

蘇淵源強調，希望透過藝術作品加入校園風景，讓美感教育自然發生在學生每天的生活之中。下課後、放學前，學生可以和同學一起走到作品旁，看看不同動物的造型與細節，也可以拍照、打卡，留下屬於自己最獨特的校園記憶。

藝術家賴銘傳年少時就有藝術夢，從事廣告招牌業數十年後，到中年找回初心創作鐵雕，講求環境保護概念，以廢棄金屬為媒材，創造兼具童趣與美感的作品，獲得「嘉義鐵孩子」的稱號。

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