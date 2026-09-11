引進智慧治理 雲林從農業大縣「轉骨」

雲林縣政府昨舉辦「農業大縣智慧治理」論壇，由聯合報總編輯王茂臻主持，現場由雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院院長馬惠明、雲林縣政顧問李鴻源及農場晃晃負責人陳柏吟，從城市治理、永續農業、智慧醫療、綠色經濟及水資源循環等面向，分享雲林這幾年如何從農業大縣轉型成為智慧永續、宜居城市。

張麗善表示，面對極端氣候，智慧科技已成提升農業韌性的重要工具。雲林將土壤與氣象監測、大數據及智慧農漁畜等科技導入現場，協助農民掌握生產及災害風險，並透過智慧化設備減輕農業人力負擔，吸引青年投入農業；同時結合加工、冷鏈及品牌行銷，從生產到銷售端提升效率與農產品附加價值。

陳柏吟指出，面對農業缺工，她導入自動溫控、投料、清洗及遠端監控等設備，並將農業剩餘物轉為飼料、畜牧排泄物製成肥料回歸農田，以智慧化與資源循環提升農業價值。

馬惠明表示，面對高齡化及城鄉醫療落差，雲林透過遠距醫療與區域聯防，並將科技導入到院前救護等場域，提升偏鄉醫療可近性。他指出，科技可將醫療專業延伸至救護現場，讓醫療團隊更早掌握病患狀況，爭取緊急救治時間。

李鴻源則指出，農業發展須兼顧水資源韌性與低碳轉型，並以黑水虻為例，將廚餘及農業有機廢棄物轉化為飼料、肥料等資源，讓廢棄物重新進入產業鏈，以循環經濟降低碳排、創造附加價值。

與談者從地方治理、農業、醫療、水資源，勾勒出雲林如何從農業大縣邁向智慧永續城市的路徑。