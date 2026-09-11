雲林牡蠣死8成 中央允救助

六月連續豪雨海水鹽度驟降，加上蚵螺肆虐，雲林沿海養殖牡蠣死亡率估達五成至八成以上，倖存牡蠣發育不良、恐衝擊中秋烤蚵供應。民進黨立委劉建國、國民黨立委張嘉郡、丁學忠昨天先後搭同一艘漁船出海勘災，要求中央啟動天然災害救助，漁業署允諾從寬、從速協助。

沿麥寮以南、口湖一路延伸至嘉義東石沿海是國內養蚵區。蚵農許清在說，六月牡蠣生長期豪雨不斷，海水鹽度降至不到二度，導致蚵苗附殼量減少，牡蠣成長受阻，蚵體瘦小，蚵況「很可憐」。蚵農黃國忠等人指各養殖區死亡率約五至八成以上，許多牡蠣開殼後死亡，採收須逐串篩選，過去一艘船約二小時完成採收，如今得花五小時以上；加上蚵體小、品質差，盤商壓低收購價，帶殼蚵原本每台斤約卅元，今年損失慘重。

雲林縣長參選人、立委劉建國及立委張嘉郡關切「蚵災」，今天先後搭船會勘，巧合的是都搭了同一艘船，但分別不同航次。劉建國會同漁業署、水產試驗所人員到場，他表示，短時間海水鹽度劇烈變化，加上雨後懸浮物增加，讓牡蠣死亡嚴重，希望可以趕在秋節前完成災害認定，讓蚵農及時獲得救助。

繆自昌表示，這次牡蠣死亡率達四、五成以上，漁業署將盡速報農業部天然災害救助，並由水試所協助調查受災範圍。

張嘉郡、丁學忠勘災後，也要求加速救助，兩人指出，受漁業權限制，目前恐僅約二至三成蚵農符合救助資格，希望農業部、經濟部放寬認定標準；另因應大量死蚵產生的蚵殼，應增設堆置場，避免影響海洋環境。