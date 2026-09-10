台南鐵路地下新站揭牌「百年車站不說再見」 新舊車站迎10月18日通車

台南鐵路地下化工程進入通車倒數，台南地下車站今天正式揭牌。鐵道局長楊正君表示，台南車站新站名牌設計融合古城建築與鐵道工業意象，從赤崁樓、孔廟等古城建築「歇山重檐」屋簷擷取曲線，融入字體筆畫，並將鐵軌斷面輪廓納入字體構造，讓「台南車站」4字成為台南專屬城市印記。

交通部長陳世凱表示，台南新站看起來沒有特別「雄偉」，正是因為不希望新站成為未來台南車站視覺上的唯一主角。今天新站正式成立、掛牌，未來開始使用，但「不會跟舊站說再見」，舊站仍會繼續服務，未來由新站與舊站「牽著手」，一起繼續為台南服務。

陳世凱說，新站設計也配合舊站歷史風貌，採取碑體意象，整體設計延續舊站使用的尺磚元素，希望新舊車站彼此呼應。

市長黃偉哲也表示，1900年啟用的台南車站主體為國定古蹟，地下化後不拆除，將持續修復。未來旅客從古蹟車站正面進入新站下沉廣場及大廳。新台南車站共規畫3處出入口。1號出入口沿用既有前站出口，2號位於大學西路與前鋒路口，設14公尺挑高大頂棚，3號則位於前鋒路近小東路，採黃花崗石搭配玻璃帷幕。

揭牌儀式後接續進行傳承儀式，由鐵道局南部工程分局工程司薛曉筑代表第一線工程人員，將連結新舊車站的信物「古蹟車站Tapestry復刻磁磚」交給總統賴清德，嵌入新站牆面，象徵百年記憶、工程建設與城市新生接續，也展現台南鐵路地下化兼顧歷史傳承的意義。

現存台南車站1936年落成，是第二代車站，以暖灰色磁磚、米黃及土黃色洗石子等質樸色調，長年陪伴旅人往返，已成為台南鐵道發展與城市生活的重要記憶。新站延續古蹟車站的色彩與質感，以黃花崗石材重新詮釋質樸溫潤的建築風貌，讓新建築在尊重歷史下與古蹟對話。

「讓新建築成為展現歷史的舞台。」楊正君表示，自1900年台南驛通車以來，台南車站始終是幾代台南人共同的「回家的樣子」。因此，新車站以謙卑、不競逐的態度面對百年古蹟，站體採低矮水平量體，維持既有車站天際線，並以約14公尺高的大頂棚及下沉廣場串聯站前空間，透過退讓與留白襯托百年古蹟。

楊正君指出，站區另配置商店街及公共廣場，將歷史場域融入現代公共生活，打造兼具交通、休憩及生活機能的「府城會客廳」，並導入中、英、日、韓4語標誌導引系統，提升國際旅客使用便利性。

交通部表示，台南鐵路地下化工程已進入通車前最後階段，將持續督導鐵道局與施工團隊完成各項整備工作，確保營運安全及通車品質，朝10月18日第一階段通車目標全力推進。

新台南車站站體採低矮水平量體，維持既有車站天際線，並以約14公尺高的大頂棚及下沉廣場串聯站前空間，透過退讓與留白襯托百年古蹟。圖／鐵道局提供

新台南車站站體採低矮水平量體，維持既有車站天際線，並以約14公尺高的大頂棚及下沉廣場串聯站前空間，透過退讓與留白襯托百年古蹟。圖／鐵道局提供