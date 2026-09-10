鐵路地下化不是終點 賴清德拋下一步：永康、新市、善化立體化拚捷運

台南鐵路地下化進入新階段，賴清德總統今晚主持台南新車站揭牌典禮表示，今天懷抱非常深的感恩心情回到台南，回到這座陪伴台南走過百多年歷史的火車站，與市民共同見證新車站揭牌。他強調，「今天的揭牌不是終點，而是另一個階段的開始」，未來中央、地方要持續合作，推動鐵路立體化、綠園道及捷運建設。

今天不分黨派立委均到場見證，包括民進黨陳亭妃、林俊憲、林宜瑾、國民黨謝龍介、民眾黨許忠信等，台南市議會議長邱莉莉也率跨黨派議員出席。

賴清德表示，台南鐵路地下化完成後，沿線將形成一條約30公尺寬的綠園道，交通部也將編列、補助相關預算，支持綠園道建設，未來可望成為台南重要的縱向公園廊道，提供市民騎自行車、散步等公共活動空間，將原本被鐵路阻隔的都市空間，轉化為串聯台南的綠色軸線。

他也特別拜託未來的市長及台南市議會，持續支持下一階段重大建設，包括鐵路地下化往永康延伸，並進一步推動新市、善化等地區的鐵路立體化。

賴清德說，鐵路地下化完成後，未來永康地下化，以及新市、善化等地區立體化建設逐步完成，台南城市交通還有另一個重要角色，就是捷運。目前台南市也正積極推動捷運建設，期待台南這座文化首都、直轄市，未來能擁有自己的捷運系統，建立完整、便捷的大眾運輸網絡。

賴清德指出，鐵路是縱向交通軸線，就是骨幹，未來可與捷運系統串聯，這也是他擔任台南市長時就開始思考、規畫的方向，過去鐵路受到平交道及號誌限制，班次無法充分發揮大眾運輸功能，隨著鐵路地下化，未來可望增加班次、提升運輸功能，並與捷運路網進一步串聯，包括目前市區規畫中的綠線、藍線、紅線，以及未來曾文溪以北的整體路網，都應依都市發展需求一步步推動。

賴清德說，若未來有機會在中央率領行政院團隊，也會與未來台南市長、市府團隊，以及立委、市議員和市民共同合作，一步步建構台南鐵路、捷運及整體大眾運輸系統，讓交通網絡更完整，也讓市民生活更加便利。

賴清德表示，今天看到台南鐵路地下化走到這一步，是許多人共同努力的成果，「但這不是終點，而是下一個階段的開始」，期盼持續推動交通建設，讓城市更加融合。

交通部長陳世凱也表示，鐵路地下化後，周邊原有軌道空間將轉型為綠園道。當年賴清德擔任台南市長時，相當堅持綠園道要「做寬、做美」，因此保留約30公尺寬的綠園道空間，未來市民看到的不再只是鐵軌，而是公園、綠地及步道等公共空間。

賴清德總統今晚主持台南新車站揭牌典禮，並視察車站內部設施。圖／交通部鐵道局提供