台南新車站揭牌！鐵路地下化10月18日通車 賴總統向拆遷戶說「對不起」

市民期盼已久的台南鐵路地下化邁入關鍵階段，賴清德總統今晚率交通部長陳世凱南下與市長黃偉哲共同出席台南車站新地下站「續寫百年驛站、開啟台南未來」揭牌典禮。

外界最關心的通車時間，交通部長陳世凱宣布，將在10月18日通車，相關團隊會全力以赴，他也邀請大家10月再回到台南，一起迎接台南鐵路地下化正式通車。

賴總統表示，今天懷著感恩的心回到台南，出席台南新車站揭牌典禮。台南火車站走過126年，長久以來是台南市民進出城市最重要的一扇大門，鐵路一百多年來帶動台南交通、城市進步、繁榮及經濟發展，對台南有非常重要的貢獻。

賴總統指出，但經過一百多年，鐵路也逐漸成為城市發展的限制，最明顯的是將台南東西兩側一分為二，形成長期阻隔；過去平交道頻繁，火車通過時交通必須停、開，也曾發生不少交通事故。因此，台南市民數十年來一直期待鐵路地下化。

賴總統表示，中央通過相關計畫後，他擔任台南市長期間，也有機會承擔地方執行與推動的工作。一路走到今天，工程終於逐步完成，預計10月18日迎來通車時刻，這對台南而言是非常值得期待的一天。

談到當年拆遷過程，賴總統也特別提到很好的朋友也反對，他說，對方居住的房子是先生親自擔任建築師設計、建造，對她而言不只是一棟房子，更承載家庭記憶與情感，因此他非常能理解當時的心情。

賴清德在致詞中，向當年反對拆遷、受到工程影響的居民表達歉意。他說：「在這裡，我也想特別向當年反對拆遷、受到這項工程影響的住戶，說一聲對不起。」

他表示，對每一位受影響居民而言，房子不只是居住空間，更是多年生活累積的記憶與家庭珍貴回憶。當年他曾與居民面對面溝通，親自聽大家訴說一個又一個故事，這些過程與心情一直放在心裡，從未忘記。

賴清德說，推動重大公共建設過程中，確實無法完整保護每一位市民、每一個家庭，有些人因此必須承擔很大的犧牲與不捨，這份歉意一直放在心裡。

賴清德說，期待台南東西兩側能真正融合，讓鐵路從過去造成城市阻隔的因素，轉變成帶動台南下一階段發展的重要力量，期待10月18日通車後，鐵路不再是城市的阻隔，而能成為台南城市發展與東西融合的新起點。

交通部長陳世凱表示，今天是台南值得高興、也令人感動的日子。他擔任部長任內兩年曾來台南六、七次，每次來都看到工程一步一步往前，包括地下段最後接軌工程，也一步一步完成。

陳世凱說，台南鐵路地下化一路走來歷經不少風風雨雨，尤其地方溝通最為困難。這項工程從早期交通部長連戰任內就開始提出，但真正落實、進入地方溝通階段，是在賴清德擔任台南市長時。當時面對第一線最大的壓力，賴清德與當時的鐵路改建工程局長、現任台南市長黃偉哲，承擔起最大的壓力，持續與地方、住戶溝通，逐步排除阻力，讓工程得以完成。

市長黃偉哲表示，「痛苦會過去，美麗會留下」，台南鐵路地下化全長8.23公里，2009年行政院核定通過迄今長達17年，可謂是市民期盼已久的工程。也是從賴總統擔任市長期間開始實質推動，歷經多年波折與挑戰，工程期間除需克服用地取得困難，施工過程中亦遭遇古蹟發現、地層湧水及複雜地質等問題，中央與地方充分合作，排除萬難一步步朝如期如質完工邁進。

交通部鐵道局表示，新台南車站採地下化設計，規劃3處出入口。1號出入口沿用既有前站出口，2號位於大學西路與前鋒路口，設14公尺挑高大頂棚，3號則位於前鋒路近小東路，採黃花崗石搭配玻璃帷幕。地下穿堂層設有售票大廳、商店、服務中心、親子廁所、哺集乳室及祈禱室；地下月台採2島式4股道設計，停車場、機車停車場及公車、計程車轉乘設施也將陸續到位。

賴清德總統今晚出席台南鐵路地下化台南車站揭牌典禮。記者吳淑玲／攝影

賴清德總統今晚出席台南鐵路地下化台南車站揭牌典禮。記者吳淑玲／攝影