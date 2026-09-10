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台南極限運動場整修卡關 議員拿滑板請黃偉哲簽名拚任內動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡宗豪今質詢請市長黃偉哲在滑板上簽名，並要求極限運動場在市長任內要動工。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪今質詢請市長黃偉哲在滑板上簽名，並要求極限運動場在市長任內要動工。記者吳淑玲／攝影

台南極限運動位在南區體育場旁，啟用逾25年，出現設施老舊、安全機能不足等疑慮，市議員蔡宗豪關注台南極限運動場整修進度，今市政質詢請市長黃偉哲滑板上簽名，同時要求市長黃偉哲任內要動工，黃偉哲表示，能在任內推動極限運動場整修動工也是其心願之一。

台南市體育局原編列2450萬元辦理整修，但工程多次流標，市議會去年會勘要求重新檢討設計並追加預算，局長王效文表示已經再追加200萬元，應可順利發包。

針對台南市立極限運動場設施老舊、整修工程多次流標，黃偉哲回應，極限運動場也是他的心願之一。蔡宗豪當場向市長「許願」，希望至少能在黃偉哲任內舉行動工儀式，為台南選手及年輕族群打造安全、符合需求的運動空間。

蔡宗豪請黃偉哲簽名是選用台南在地滑板，向滑板玩家表達推動極限運動場改善的承諾與決心，也盼市府正視極限運動已從休閒活動發展為涵蓋賽事、培訓、服飾與品牌的完整產業。

蔡宗豪強調，未來將持續追蹤整修進度，要求市府儘速排除工程障礙，讓滑板玩家早日擁有安全、完善的運動場地。台南不僅要提供選手一座好場地，更應扶植在地品牌與人才，逐步形成完整的極限運動產業鏈。

蔡宗豪也提出公有滑雪場構想。他指出，市府規畫投入1億6千萬元興建南科全民運動館，可同步評估在館內納入小型滑雪體驗或訓練設施，補足南部相關運動資源。體育局表示願意研議，蔡宗豪則期盼透過合理規模與安全設計，讓台南有機會成為全台首座設置公有滑雪場的縣市，創造兼具運動培訓、親子體驗與城市觀光的新亮點。

台南 滑板 黃偉哲

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