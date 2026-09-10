挺陳幸妤的台南鍘美藝術節辦桌 首日250桌秒殺搶票熱度驚人

因陳幸妤與趙建銘離婚衍生的台南「2026台南文藝負心運動－鍘美藝術節」，9月20日至22日推出「辦桌觀戲席」，今天下午2點在KKTIX開賣首日250桌，不到30秒全數售罄，開賣10秒系統即顯示「暫無票券」；KKTIX提供的Google Analytics（GA）數據顯示，開賣瞬間湧入4964人次，最高流量達5627人次，搶票熱度驚人。

主辦單位表示，今天開賣的是9月20日孫凱琳歌劇團「包公鍘陳世美」辦桌席，每桌1萬6800元、10人席，採整桌販售、不拆賣個人席的「桌長制」。開賣前訂購頁面流量已持續攀升，下午1時30分約392人次，1時45分增至961人次，1時50分突破千人達1207人次，開賣前5分鐘累積1986人次。

下午2點開賣後，頁面流量瞬間衝上4964人次，隨後最高達5627人次；開賣15分鐘後仍有2230人次停留，至下午2時30分降至1611人次。主辦單位提醒，GA即時流量是頁面流量數據，不等同成功訂單數或不重複購票人數，但仍可看出活動受到高度關注。

由於席次搶手，社群平台已出現徵人湊桌，甚至有人以每席加收200元「辛苦費」招攬。主辦單位嚴正表示，禁止任何形式的加價轉售，也不協助媒合或介入私人對帳及交易糾紛。

主辦單位指出，一桌10席原價1萬6800元，平均每席1680元，親友或網友自行揪桌，可依實際訂單金額原價分攤，不得以代購費、保留費、手續費、辛苦費等任何名目加價販售。目前將「單席索價達1701元以上」列為明確蒐證與追查基準，但並不代表1681至1700元可以加價販售，私人揪桌仍應按照實際訂單金額原價分攤。

主辦單位提醒，若發現疑似加價招攬或販售，可保留販售貼文截圖、刊登時間、帳號資料、雙方對話、開價及付款要求、匯款證明等資料，私訊提供鍘美藝術節官方帳號。經查證若涉及加價販售、詐騙或其他疑似違法情形，將交由合作律師釐清，並提供警方及主管機關依法處理。

「鍘美藝術節」9月18日至22日在台南安平安億停車場登場，5天戲劇演出均免費入場。9月18、19日為野餐觀戲日；9月20日至22日則為辦桌觀戲日，晚間6點入席、6點30分開席、7點開始戲曲演出，沒有買到辦桌席的民眾仍可到現場免費觀戲。

另外，尚有兩場辦桌席將陸續開賣，9月11日下午2點開賣9月21日春美歌劇團「施公審負心」，9月12日下午2點開賣9月22日秀琴歌劇團「林投姐活捉周阿司」，每場同樣開放250桌，售完為止。

主辦單位呼籲，民眾勿購買來路不明的席位、QR Code或訂單截圖，也不要將款項匯給無法確認身分的陌生帳號，盼共同維護公平購票環境。