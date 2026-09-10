鍘美藝術節辦桌席開賣秒殺 主辦嚴防黃牛：超過1701元就追查

2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節在台南鹽水暖身場演出後即將登場，首場辦桌活動今（10）日下午2時開放售票，短短時間內便迅速售罄，熱烈程度超乎主辦單位預期。主辦方隨後在臉書公布KKTIX頁面即時流量數據，並發布「拒絕黃牛」聲明，提醒購票民眾切勿購買來路不明的席位或QR Code，也呼籲若發現疑似加價販售，可協助蒐證檢舉。

主辦單位表示，今天下午2時開賣的首場辦桌日為9月20日，由孫凱琳歌劇團演出《包公鍘陳世美》，每桌10席、含稅原價1萬6800元，平均每席1680元。開賣後人氣迅速升溫，依KKTIX頁面即時數據，下午1時55分流量達1986，下午2時一度衝上4964，下午2時15分則為2230，最高流量更達5627。

不過，主辦方強調，上述數據僅代表頁面即時流量，並不等同於成功訂單數或不重複購票人數，但開賣前後確實有大量民眾同時關注活動。

首場席次售罄後，主辦方也提醒尚未買到票的民眾，後續還有兩場辦桌活動即將開賣。其中9月21日由春美歌劇團演出《施公審負心》，將於9月11日下午2時開放購票；9月22日則由秀琴歌劇團演出《林投姐活捉周阿司》，9月12日下午2時開賣。兩場同樣各開放250桌，售完為止。

隨著首場門票快速售罄，主辦單位也同步祭出防黃牛措施，強調一桌10席的原價為1萬6800元，親友或網友自行揪桌，可以按照實際訂單金額原價分攤，但不得以代購費、保留費、手續費、辛苦費或其他名目加價販售。

主辦方表示，目前將「單席索價達1701元以上」列為明確蒐證與追查基準，但也強調，並非代表1681元至1700元即可加價販售，私人揪桌仍應按照實際訂單金額原價分攤。若超過原價公開販售，可能涉及違法黃牛行為，實際是否構成違規，仍將由主管機關依個案事證認定。

對於疑似黃牛行為，主辦單位呼籲民眾可保留販售貼文或頁面的完整截圖、刊登時間及帳號資料、雙方對話及開價內容、付款要求與匯款證明等相關證據，並可私訊提供給鍘美藝術節帳號。

主辦單位提醒民眾不要購買來路不明的席位、QR Code或訂單截圖，更不要將款項匯給無法確認身分的陌生帳號，以免遭遇詐騙或衍生消費爭議；並感謝大家對活動的支持，也希望共同維持公平購票環境，「吃不吃辦桌，都可以來看戲；但買票這件事，請大家一起守規矩。」