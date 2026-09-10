雲林「食農天團」可愛亮相 張麗善號召全民為天團徵名送好禮

雲林是全國重要糧倉，隨著食農教育法上路，縣府為讓小朋友從認識土地、農民，進一步建立健康飲食、珍惜食物及支持農業觀念。今天以活潑可愛的人偶吉祥物結合故事、音樂，所組成的「食農天團」正式亮相，未來將為食農代言，走進校園讓食農教育更貼近孩子，縣府並以網路票選徵名，邀小朋友一起為天團命名。

為推廣食農教育、提升雲林特色農產品牌形象，雲林縣政府今天舉辦「雲林食農GO 推廣記者會」，由縣長張麗善主持，全新打造的「食農天團」也正式亮相。張麗善說，「食農天團」不只是幾個可愛的吉祥物，更代表雲林推動食農教育及農業品牌的重要象徵。

她說，縣府同時將活化西螺廣興教育農園，轉型為多功能食農教育基地。未來將透過多元推廣，讓食農天團走入校園、開發食農卡通動畫，讓食農教育從校園出發延伸到農場、家庭社會，代理農業處長蔡耿宇表示，未來將持續結合教育文化、觀光科技及農業資源，串聯食農教育、雲林良品，打造兼具健康、永續及創新的農業城市，讓更多人認識雲林、走進雲林。

縣府同步推出「食農天團全民徵名活動」，即日起至10月31日止，邀請全國大小朋友一起發揮創意，可至縣府官網「食農天團全民徵名活動」專區參與票選，為這群「食農夥伴」選出最具代表性的角色名字，讓天團不只是吉祥物，更可陪伴孩子認識農業、推廣健康飲食及傳遞食農教育。

雲林「食農天團」首度亮相，即日起至10月31日止，邀請全國大小朋友一起發揮創意，為天團人偶吉祥物命名。圖／雲林縣府提供