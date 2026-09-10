台南鐵路地下化新站今揭牌 議員憂「人流往後站、前站商圈更沒落」

台南鐵路地下化通車進入倒數，賴清德總統今晚出席台南地下車站揭牌典禮，市議員蔡宗豪質詢憂心台南車站前、後站恐發展失衡，未來後站直接連通地下月台，人潮可望增加，但前站北門路、中山路一帶恐面臨「人來了、錢卻沒留下」，要求市府提出具體振興策略，市長黃偉哲也認同，不能把振興站前商機的責任全部交給商圈，市府應主導整合。

蔡宗豪指出，台南車站最快可望10月中旬通車，交通部預計9月下旬辦理履勘，若履勘後改善順利，通車時程可望如期推進。相較之下，後站已有下層式廣場直通地下月台，未來人流可望增加；但前站北門路、中山路一帶，是台南百年車站的正面門面，過去繁華景象如今已逐漸成為「回憶殺」。

蔡宗豪認為，市府目前僅提出「城市文化文創廊道」概念，具體範圍、時程及經費都還不明確，若沒有進一步策略，恐讓百年古蹟正面無法分享到鐵路地下化帶來的建設紅利。

對於經發局提出籌設新商圈、透過活動帶動人潮，蔡宗豪質疑，台南站前既然已有商圈，再成立更多商圈究竟有何實質意義？「不是反對一個地方有比較多商圈成立，而是站前到底要怎麼活絡？」

他建議市府參考其他城市作法，針對站前提出數位轉型、租稅優惠、青創進駐補貼等具體措施，避免鐵路地下化通車後雖然人潮增加，但店面空租、商業機能未能恢復，「人流的紅利只是一個短暫」。

黃偉哲表示，站前商圈轉型需要地方商圈及業者共同投入，市府也應扮演整合協調角色，從交通、景觀、都市空間及活動行銷等面向進行整體規劃，這是市府「責無旁貸的責任」。

黃偉哲說，站前活化不能只靠經發局，文化局也非常重要，尤其北門路周邊有公園、古蹟及鐵道倉庫等資源，未來應跳脫北門路過去以「電腦街」為主的單一印象，結合周邊文化資源，串聯古蹟、鐵道倉庫及公園綠地等特色場域，重新塑造站前商圈定位，帶動長期發展。

經發局表示，鐵路地下化及站區周邊交通改善後，將有助於縫合過去受到鐵路阻隔的東區與中西區都市空間，串聯周邊居民、成功大學師生及通勤旅客等消費人流。市府也將配合站前廣場及公園道 (綠廊道) 規劃，改善人行環境，串聯北門路、青年路、成功路及周邊文化景點，逐步形塑兼具交通、商業、觀光與休憩機能的站前生活圈。

經發局指出，目前正持續輔導站前地區商圈組織發展，並推動東區與中西區商圈跨區合作，透過活動串聯、品牌行銷及店家輔導，提升站前商圈整體吸引力。至於各界關注的原新光三越中山店轉型，後續會由業者加速規劃並引進全新商業機能，以打造台南站前新地標，進一步帶動站前周邊整體商業發展量能。

台南鐵路地下化新車站今天晚上揭牌車站，內部規畫為貫穿東西兩側的下沉式廣場。圖／交通局鐵道局提供

台南鐵路地下化新車站今天晚上揭牌車站，內部規畫為貫穿東西兩側的下沉式廣場。圖／交通局鐵道局提供