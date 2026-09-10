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打通南科溪北交通瓶頸 烏橋中路跨曾文溪、南40線延伸拚明年動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳秋宏市政質詢關注在南科重要聯絡道，南40線延伸及烏橋中路跨曾文溪橋開闢進度 ，工務局代理局長王建雄說明經費已獲核定、依期程推動。圖／取自台南市議會直播
台南市議員陳秋宏市政質詢關注在南科重要聯絡道，南40線延伸及烏橋中路跨曾文溪橋開闢進度 ，工務局代理局長王建雄說明經費已獲核定、依期程推動。圖／取自台南市議會直播

南科效應外溢，帶動溪北發展，交通瓶頸需要打通，市議員陳秋宏質詢關注南科烏橋中路跨曾文溪銜接南40線暨南40線北延至台19甲線進度，以及後續第二期路段規畫，並計畫在明年第三季開工的準備進度，工務局回應，持續與中央合作推動相關工程。。

工務局表示，為強化南科與溪北地區交通路網，市府持續推動「烏橋中路跨曾文溪橋段」及「南40線延伸段拓寬」，整體計畫總經費約36.9億元，並爭取到中央補助29.15億元，後續將配合作業期程推動工程。

工務局說明，跨曾文溪橋梁段長度1.5公里，經費34.56億元，規劃報告已於今年6月核定，預計2027年6月上網招標，工期3年；南40線北延第一期工程全長約4.55公里，經費2.34億元，預計明年9月上網招標，工期450日歷天。

市府將持續與中央合作推動相關工程，逐步完善麻豆、官田、善化及南科間交通路網，提升溪北往返南科的交通便利性，預估未來可讓麻豆到南科縮短到15分鐘，有助就業和吸引南科人才。

另針對下營、麻豆淹水的解方，陳秋宏說，下營通往麻豆的重要道路逢水必淹及麻豆大排加高50公分問題，陳秋宏說，大屯中排下游左側漿砌卵石高度不足且老舊損壞，需改善護岸加高，避免內外水混流，造成下游抽水效益不良，此總長度約130公尺，改善費用1246萬元，請水利局爭取經費改善。

此外，下營區南59線是通往麻豆重要道路，每逢豪大雨近黑橋道路低窪處約100公尺必淹無法通行，建議應抬高路面。另麻豆大排沿岸養殖業居多，全都是農漁民的財產及生計，請加高護岸從真理橋到麻豆大排北側，全長1.6公里，高度50公分，請水利局爭取530萬元來建構。

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