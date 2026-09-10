一尾竹魚串起新店里 一點點藝術節周末登場居民扛魚迎開幕

嘉義市新店社區「一點點藝術節」，周末登場，今年藝術節不只邀請藝術家進駐，讓居民從社區踏查、生態觀察到藝術創作全程參與。其中，以新店竹林為發想、由居民共同剖竹、編織完成的地景藝術「魚」，上午由居民合力搬運，送往藝術節展場，為開幕活動暖身。

「一點點藝術節」伴隨搬遷至新店社區的洪雅書房，今年邁入第三年。團隊去年社區踏查，認識新店里農田、水域、竹林，以及生活周遭的鳥類與生態；今年進一步思考如何讓居民從「認識社區」走向「參與社區」，因此從生態盤點出發，邀請居民與孩子一起觀察土地，也將生活經驗與地方記憶轉化為創作素材。

今年藝術節邀請4組長期投入公共藝術、社區及學校共創的藝術家團隊，帶領居民共同創作，從樹枝、黏土、報紙、紙漿，到塑膠袋、水果網套、氣泡填充物及竹子等日常材料，完成4件屬於新店社區的作品。其中「里山生物創作所」從農田及水域生態出發，孩子透過觀察與想像創造適合里山環境的奇妙生物；「歡樂鳥派對」則以社區常見鳥類為主題，居民利用報紙、紙漿共同創作鳥群，重新認識身邊的自然生態。

「聚島」將回收塑膠袋、水果網套及氣泡填充物等材料重新轉化，打造可供休憩、交流的柔軟島嶼；「竹構微形地景－魚」則取材自新店社區竹林，由居民共同參與剖竹、架構及編織，完成一尾以阿里山特有魚種為想像的竹魚地景藝術。

這尾竹魚將成為藝術節開幕前的重要亮點。上午居民將在新店花旗木公園集合，合力把完成的竹魚搬運至活動場地，從剖竹、架構、編織，到最後由居民一起「扛魚」出發，完整呈現社區共同創作的過程。

主辦團隊表示，藝術家帶來的是創作方法，但作品如何長出來，則是居民共同決定；材料從哪裡取得、作品最後放在哪裡，也都與社區生活緊密相連。從一點點觀察、一點點認識，到一點點參與、一點點創造，每個人的一點點最後匯聚成作品，也累積成新店社區共同

的記憶。

藝術節開幕舉辦「台語小老闆市集」及「台語生態闖關」，邀請民眾走進新店社區，欣賞居民與藝術家共同完成的作品，也從語言、生態、藝術與日常生活，看見新店里的不同面貌。「一點點藝術節」開幕活動周末12日上午9時30分至下午3時，在新店花旗木公園舉行；12日至20日假日，另安排新店生態走讀、花朵氣球、食農廚房、昆蟲扭扭棒等體驗活動。

嘉義市新店社區「一點點藝術節」，周末登場，今年藝術節不只邀請藝術家進駐，讓居民從社區踏查、生態觀察到藝術創作全程參與。其中，以新店竹林為發想、由居民共同剖竹、編織完成的地景藝術「魚」，上午由居民合力搬運，送往藝術節展場，為開幕活動暖身。圖／洪雅書房提供