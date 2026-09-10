黃敏惠卸任前再送敬老大禮 65歲以上健保費補助 追加預算送議會

嘉義市長黃敏惠任期即將屆滿，再端出老人福利大禮。繼8月擴大敬老卡使用範圍，新增搭乘計程車補貼，再提追加預算案，將老人健保費補助從80歲以上下修至65歲，也就是65歲以上長輩健保費，由市府埋單，追加預算案送明天議會臨時會審議。

市府將提案送議會，明天臨時會審議，議會通過10月上路，社會處說，嘉市約有5萬多名65歲以上長輩，1年估計增加5億5千萬元預算。目前嘉市老人健保費補助，只針對80歲以上長者，大多數議員要求市府擴大老人照顧範圍，加上中央補助款增加、市府財政許可，評估後決定擴大補助對象，將年齡門檻下修至65歲。

市府提案，設籍嘉市年滿65歲以上老人，提供健保自付額補助，減輕就醫經濟負擔提升醫療可近性。補助對象符合設籍嘉市滿183天，最近1年居住國內合計滿183天，補助標準依受補助人實際繳納健保自付額辦理，凡每人每月健保自付額未超過第六類保險對象應自付保險費者，全額補助；超過該標準者，以第六類保險對象應自付保險費為補助上限。

計畫經費以健保署公告第六類保險對象應自付保險費標準計算，今年度每人每月826元，以65歲以上老人人數約 5萬3035人（依6月戶政統計資料為基準），扣除80歲以上人口1萬2000人，彈性調整增加4%未來可能增加人數，預計自10月起試辦，預估健保補助費1億600萬元，透過補助65歲以上老人健保保費自付額，減輕醫療經濟負擔，提升就醫意願與醫療可近性。配合高齡人口持續成長趨勢，強化在地健康照護支持體系，提升長者生活品質。透過計畫推動，逐步建構完善高齡照顧支持機制，落實在地安老政策目標。

市議會國民黨團書記長張秀華議員肯定支持市府擴大敬老福利，將健保費補助下調至65歲，之前議會同意補助80歲以上健保費，此次針對65至79歲健保費補助，這是市長卸任前擴大敬老福利，也是議會期待，卸任前實現擴大福利目標，增加老人照顧福利。

依目前健保費計算，每名65歲以上長輩每年約近萬元健保費，明年由市府全額負擔，讓長輩不用支付這筆固定醫療支出。嘉市65歲以上長輩年初已發放春節禮金千元，8月敬老卡新增計程車搭乘補貼，再規畫10月起擴大健保費補助；嘉市敬老卡福利，包括搭市區公車、台鐵、復康巴士、使用國民運動中心，8月新增計程車補貼等，健保費補助再納入敬老福利，從交通、運動到醫療保障，福利更完整。