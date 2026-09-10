嘉義火車站地下道將變身滯洪池 街友棲身處消失

極端氣候下短時強降雨頻繁，嘉市府為改善火車站周邊長期積淹水問題，配合鐵路高架化及國土署中山路、林森西路口人行道改善工程，將現有人行地下道改建為滯洪池，預計年底動工，工程經費約2600萬元，完工後可提供約1700立方公尺滯洪空間。不過，這處地下道長期也是街友遮風避雨的棲身處，隨著工程啟動，他們將告別這個熟悉的落腳處。

嘉義火車站前地下道因遮風避雨隱蔽，長期成為街友夜間場所，每年寒流來襲，夜幕低垂，可見街友鋪紙板、睡袋，在地下道度過漫長寒夜。多數街友中高齡熟面孔，近年出現較年輕新面孔，每個人背後都有不同故事，有人與家人失和，也有人長期找不到工作，因不符合低收入戶資格而成為社會邊緣人。寒流期間，社工會結合民間力量關懷，希望避免街友因低溫發生意外。

市府今年推動兩項重點滯洪工程，其中火車站前地下道人行空間再利用，是以既有公共設施轉型方式增加都市滯洪容量。工務處表示，火車站前地下道改建滯洪池，是因應極端氣候及短延時強降雨，經專業顧問公司歷時2年評估，針對易積淹水地區及相關潛勢進行整體規劃，確認有建置需求及效益，爭取預算推動設計及施工。

改建後滯洪池蓄水量約1700立方公尺，其中北段約1400立方公尺、南段約300立方公尺。以中央氣象署豪雨標準進行模擬，在24小時累積雨量350毫米、1小時雨量強度74毫米情境下，可降低西門街往南CK16支線雨水下水道洪峰流量每秒約0.26立方公尺，改善中山路西榮街至林森西路一帶積淹水問題。

工務處指出，配合國土署人行道改善及鐵路高架化工程，現在施工可一次整合，若錯過這次機會，未來再興建滯洪池，恐須重新打除人行道、廣場及相關設施，不僅工程經費增加，也會增加施工時間、交通衝擊及用地取得等成本。將既有人行地下道轉作滯洪空間，可在不大幅增加新建工程的情況下，提升都市防洪容量，以較低成本發揮最大效益；而地下道功能轉型，市府將持續透過社工及民間團體關懷街友，協助有需求者尋求住宿、就業及生活支持。