南市豪雨農損嚴重 農業部延長救助期限至9月14日

台南市上月因連續豪雨肆虐，農業災損嚴重，市府持續掌握災情及受災農民需求，為讓受災農民有更充裕時間辦理申請，爭取延長農業天然災害救助受理期限，農業部已公告將受理期限延長至9月14日。

農業局說，農業部原8月24日公告南市為辦理「115年8月下旬豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款」地區，原受理期限至9月7日止。考量本次災損嚴重，農業部於9日公告將受理期限延長至9月14日，協助受災農民及時申請相關救助。

農業局指出，豪雨過後農民除面臨農作物損失，也需要投入大量人力進行田間清理及復耕，市府持續關注災後復原情形，感謝農業部考量南市災損情形，將原訂9月7日截止期限延長至9月14日，讓受災農民能有更多時間完成申請。

農業局提醒，符合「115年8月下旬豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款」資格的農民，請把握期限，於9月14日前向受災土地所在地區公所提出申請。如有相關申請問題，可洽受災土地所在地區公所或南市政府農業局詢問。