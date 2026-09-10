沙崙浪犬暫置區 南市向中央要地

台南遊蕩犬據統計近二萬隻，官方收容量能遠不足，有議員昨質詢說近年快速發展的歸仁高鐵特區、沙崙智慧綠能科學城附近也頻見遊蕩犬聚集，甚至追逐人車，當地里長們前年就盼設浪犬暫置區，用地卻卡關；市府表示，已向中央爭取以重大建設臨時設施方式辦理。

目前南市府流浪犬貓收容場所包括善化、南區的動物之家，以及學甲甫啟用教育園區共三處，共能收容約一千三百隻，與遊蕩犬數量有明顯落差。

市議員陳皇宇說，農業部二○二四年統計，台南多達一萬九九九○隻遊蕩犬，每百人遊蕩犬數達一點○三隻，比例全台之冠，而沙崙科學城當地人口與社區迅速發展，人犬生活空間重疊交集增加，二○二四年就曾邀集歸仁沙崙、武東、大潭等地的里長開會研商，在地達成共識，希望在沙崙段設置浪浪暫置區。

南市農業局長馮祥勇表示，暫置區評估設置地點為台糖所有的非都市土地農牧用地，依現行土地使用規定，尚無法直接設置動物保護相關設施，已函請中央同意以重大建設所需臨時性設施方式辦理，目前同步辦理臨時暫置區前置規畫及設計作業。

另，斥資四點○三億元打造的學甲多功能教育園區日前啟用，但現有聯外道路僅約四至五公尺寬，轎車、貨車及垃圾車交會時空間有限，也恐難滿足園區教育參訪大型車輛、動物收容工作車輛的通行需求。

南市府規畫將學甲都市計畫六號道路銜接至園區大門的路段拓寬為十二公尺，全長約一四六六公尺，由於其中約一二二公尺路段位在學甲都市計畫區內，因此推動「變更學甲都市計畫（部分農業區為道路用地）案」，獲內政部都委會審議通過，接續辦理計畫書圖修正等。