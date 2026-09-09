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農業部公告南市牡蠣納入災害現金救助 10日起受理

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
農業部公告南市牡蠣納入災害現金救助 本月10日起至23日受理申請。記者謝進盛／翻攝
農業部公告南市牡蠣納入災害現金救助 本月10日起至23日受理申請。記者謝進盛／翻攝

台南沿海部分牡蠣上月下旬因持續豪雨肆虐，日來出現延遲性死亡情形，南市政府農業局獲報反映，農業部漁業署今公告南市為辦理「牡蠣養殖全品項」天然災害現金救助地區，符合資格且認定達救助要件者，10日起至9月23日，可向公告地區轄內相關區公所提出申請。

本次農業部公告範圍涵蓋南市牡蠣養殖全品項，市府將由農業局與相關區公所辦理申請受理、災損查估及後續審查作業。

農業局說明，依漁業署公告，本次救助項目為「牡蠣養殖」全品項，救助對象為實際從事漁業生產的自然人，並須符合農業天然災害救助相關規定；申報品項經勘查認定損失率達20%以上，始得依規定核予現金救助，未達20%者不予救助。實際申請資格、查估方式及救助額度，仍以漁業署公告及相關法令規定為準。

農業局表示，符合資格受災漁民，請於9月10日至9月23日，向公告地區轄內相關區公所提出申請；申請時應依公所通知備妥身分證明、養殖及災損等相關資料，並配合現地查勘。為利災損查估，建議漁民在清理、移除或復養前，先行拍攝受損範圍、養殖設施及牡蠣受損情形，並保留可供查核的養殖及交易資料；各案應備文件以受理公所通知為準。

農業部公告南市牡蠣納入災害現金救助 本月10日起至23日受理申請。記者謝進盛／翻攝
農業部公告南市牡蠣納入災害現金救助 本月10日起至23日受理申請。記者謝進盛／翻攝

農業部公告南市牡蠣納入災害現金救助 本月10日起至23日受理申請。記者謝進盛／翻攝
農業部公告南市牡蠣納入災害現金救助 本月10日起至23日受理申請。記者謝進盛／翻攝

牡蠣 災害 農業部

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